VICENZA CISSE'/ Djibril Cissè, ex giocatore di Lazio e Liverpool, è stato ingaggiato dall'A.C. Vicenza 1902.

Non si tratta, però, del Vicenza, la storica società prelevata dapochi mesi fa e iscritta alla Serie C come Lanerossi Vicenza, ma di una nuova squadra (ancora in attesa di iscrizione ad un campionato) fondata da un duo francese:. In attesa di avere l'ok della federazione per partecipare almeno alla terza categoria, la nuova società biancorossa si è assicurata le prestazioni del celebre centravanti, che in Italia, come detto anche precedentemente, ha avuto trascorsi con la Lazio, nella stagione 2011/2012. Resta solo da vedere in quale categoria potrà giocare questa nuova squadra vicentina.