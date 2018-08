LAZIO-NAPOLI / Subito una tegola in casa Lazio all'esordio nel campionato di Serie A 2018/2019 contro il Napoli: all'intervallo, Simone Inzaghi è stato costretto a sostituire Luiz Felipe per infortunio, inserendo al suo posto Bastos.

Il difensore uscente era rientrato dagli spogliatoi con il polpaccio sinistro fasciato. Sfortuna doppia per Luiz Felipe: sugli spalti dello Stadio Olimpico è presente anche il ct dell'Italia Roberto Mancini e, nei giorni scorsi, dal Brasile è circolata l'indiscrezione su una possibile convocazione in maglia azzurra per il difensore della Lazio, in possesso del doppio passaporto brasiliano e italiano.