CALCIOMERCATO SERIE A RINNOVI ICARDI PJANIC - La sessione estiva in Serie A si è ufficialmente chiusa ieri alle 20, ma il calciomercato è sempre attivo in Italia. Ora che non si possono fare altri acquisti - se non tra gli svincolati - i top club si concentrano sulle eventuali cessioni all'estero dei giocatori in esubero e, soprattutto, per rinnovare i contratti dei giocatori che sono rimasti in rosa. Come anticipato il mese scorso, in casa Inter non c'è fretta per prolungare l'accordo con il capitano Mauro Icardi: le richieste della moglie-agente Wanda Nara sono di un contratto fino al 2022 con ingaggio a 8 milioni di euro contro i 6,5 milioni offerti dai nerazzurri, che peraltro vorrebbero alzare la clausola di rescissione fissata oggi a 110 milioni. Il club meneghino è al lavoro anche con il difensore Joao Miranda, in scadenza a giugno, per il quale si punta ad un anno in più alle stesse cifre attuali. Situazione simile alla Juventus: a battere cassa con i bianconeri è Miralem Pjanic, che vuole uno stipendio in linea con quello di Dybala a 7/7,5 milioni di euro.

Calciomercato Milan e Lazio, rinnovi con clausola per Suso e Milinkovic-Savic

Vicino al trasferimento al Chelsea, alla fine è rimasto a Torino anche Daniele, che adesso dovrebbe allungare il suo matrimonio con la 'Vecchia Signora'.

Per quanto riguarda il Milan, il primo rinnovo del nuovo corso Leonardo-Maldini dovrebbe essere firmato dal centrocampista Franck Kessie, per il quale ci sarebbe già una bozza di accordo. Poi ci si concentrerà su Suso: per l'ala spagnola si proverà ad alzare la clausola rescissoria fissata oggi a 38 milioni di euro. Un nuovo contratto con la clausola è in programma anche per Sergej Milinkovic-Savic, restato alla Lazio nonostante le tante offerte ricevute, come rivelato dal suo agente ai nostri microfoni. Tra i biancocelesti si attende un prolungamento con ritocco dell'ingaggio anche per il bomber Ciro Immobile. Sull'altra sponda del Tevere, invece, le acque sono più tranquille dopo il rinnovo di Florenzi. Ora dovrebbe essere il turno di Edin Dzeko. Infine c'è il Napoli, che ha respinto gli assalti al terzino destro Hysaj e al centrocampista polacco Zielinski: ora i due si aspettano di essere 'ricompensati' con un nuovo e più ricco accordo.