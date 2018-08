Calciomercato Palermo, pista estera per Struna: le ultime di CM.IT

PARMA PALERMO STRUNA / Niente Serie A, almeno in questa finestra estiva del calciomercato, per Aljaz Struna. Sul difensore sloveno del Palermo si erano posate soprattutto le attenzioni di Parma e Cagliari negli ultimi giorni, ma nessuna trattativa è andata poi in porto prima del gong finale.

Per il 28enne centrale - come raccolto da Calciomercato.it all'Hotel Meliá - restano però aperte le piste che portano in Bundesliga e Ligue 1, due campionati che chiuderanno il mercato a fine mese. Non è da escludere comunque anche una permanenza di Struna in Sicilia, nonostante l'oneroso ingaggio che lo lega ai rosanero per un'altra stagione.