FANTACALCIO PROBABILI FORMAZIONI CONSIGLI PRIMA 1 GIORNATA SERIE A / Torna finalmente il fantacalcio. Il gioco più amato dagli italiani si appresta a vivere una delle sue stagioni più belle. E' stata l'estate di Cristiano Ronaldo alla Juventus, di Nainggolan all'Inter, di Higuain al Milan e di Pastore alla Roma. Un'estate di grandi colpi che arricchiscono il fantacalcio, pronto a regalare emozioni come non mai. Si comincia sabato con la Juve campione d'Italia che esibisce subito il suo diamante più luccicante a Verona contro il Chievo. Poi in serata alle 20.30 sarà la volta di Lazio-Napoli. Domenica si riparte con Torino-Roma alle ore 18.00 e si prosegue con tutti match alle 20.30 (sì, da quest'anno niente più sfide alle 20.45). In serata, dunque, occhi puntati su Sassuolo-Inter. C'è da fare i conti, però, con i rinvii di Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa per via della tragedia che ha colpito la città ligure nei giorni scorsi. Le partite potrebbero essere recuperate già la prossima settimana. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 1a giornata della Serie A 2017/2018, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

FANTACALCIO, PROBABILI E CONSIGLI PER LA 1A GIORNATA

Chievo-Juventus sabato ore 18.00

⚡Hot: è la sua giornata: CR7 subito in campo! Ok Dybala e Giaccherini

⛔Not: Cacciatore rischia davvero grosso. Lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Bernardeschi: titolare o meno può essere lui a stupire tutti!

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Djordjevic. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri.



Lazio-Napoli sabato ore 20.30

⚡Hot: sarà Luis Alberto ad illuminare l''Olimpico'! Immobile-Milik: riparte la sfida del gol!

⛔Not: Acerbi: esordio complicato, meglio lasciarlo fuori. Karnezis non ha convinto

⚽Sorpresa: Milinkovic-Savic: distratto dal mercato? I campioni reagiscono con i gol

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Cacares; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti.



Torino-Roma domenica ore 18.00

⚡Hot: Belotti-De Silvestri: ecco gli uomini di Mazzarri. Dzeko-Kolarov: come i vecchi tempi

⛔Not: Olsen comincia in un campo ostico

⚽Sorpresa: Kluivert con la sua velocità può subito stupire tutti

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pastore; El Shaarawy, Dzeko, Under. Allenatore: Eusebio Di Francesco.



Bologna-Spal domenica ore 20.30

⚡Hot: Palacio-Antenucci: esperienza al potere. Lazzari-Dzemaili: subito da bonus

⛔Not: Everton Luiz difficilmente porta bonus

⚽Sorpresa: Mattiello per il classico gol da ex

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Palacio. Allenatore: Filippo Inzaghi.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

Empoli-Cagliari domenica ore 20.30

⚡Hot: Caputo-Pavoletti: i gol salvezza arriveranno da loro.

Castro è sempre uomo fantacalcio⛔Not: Maietta: difesa toscana da rivedere⚽Sorpresa: Zajc: fantasia al potere! Ci aspettiamo subito bonus pesanti

EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Pasqual; Krunic, Bennacer, Capezzi; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Romagna, Ceppitelli, Lykogiannis; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Pavoletti, Cerri. Allenatore: Rolando Maran.

Milan-Genoa (rinviata, possibile recupero in settimana)

⚡Hot: Raramente sbaglia un esordio: Gonzalo Higuain è il vostro uomo. Donnarumma torna una sicurezza?

⛔Not: Centrocampo del Milan e ammonizioni frequenti: Mazzitelli non è propriamente consigliato per questa sfida

⚽Sorpresa: Occhio a Piatek. Il centravanti rossoblu ha stupito tutti in Coppa Italia, chissà che non possa ripetersi a San Siro

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. All. Gattuso

GENOA (3-5-2): Marchetti; Lopez, Spolli, Criscito; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Mazzitelli, Laxalt; Medeiros, Piatek. All. Ballardini

Parma-Udinese domenica ore 20:30

⚡Hot: Tanti interrogativi per entrambe le squadre, ma Di Gaudio potrebbe dire la sua partendo dalla fascia. Probabile anche l'esordio di Inglese, centravanti di provincia.

⛔Not: Contro le ali dell'Udinese, meglio rinunciare a Iacoponi

⚽Sorpresa: Machis potrebbe strappare una maglia da titolare, ha grandi qualità

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Dimarco; Rigoni, Stulac, Barillà; Ciciretti, Inglese, Di Gaudio. All. D'Aversa

UDINESE (4-2-3-1): Musso; Stryger Larsen, Opoku, Nuytinck, Samir; Mandragora, Fofana; Barak, De Paul, Machis; Lasagna. All. Velazquez

Sampdoria-Fiorentina (rinviata, possibile recupero in settimana)

⚡Hot: Chiesa è sempre una certezza: soprattutto fra i dubbi della prima giornata

⛔Not: Si troverà davanti il numero 25 Viola: Murru non è da rischiare

⚽Sorpresa: Grande fisico, ma anche tecnica. Colley potrebbe essere il crack della Sampdoria

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli

Sassuolo-Inter domenica ore 20:30

⚡Hot: Un precampionato esaltante: Lautaro è pronto a prendersi l'Inter. Boateng, da falso-nove, sente aria di derby

⛔Not: Vrsaljko e Politano sono due clienti difficili per Rogerio. Evitabile

⚽Sorpresa: Nella ICC ha mostrato buone qualità: Asamoah mediano potrebbe essere una scoperta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Lemos, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Asamoah, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Atalanta-Frosinone lunedì ore 20:30

⚡Hot: Può brillare da subito: il PapuGomez è pronto a trascinare la Dea. Masiello, perno di una difesa che segna tanto!

⛔Not: Tanti cartellini: Hallfredsson è giocatore da fantacalcio

⚽Sorpresa: Pasalic (o Pessina) hanno grandi doti di inserimento, potrebbero portare bonus

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All. Gasperini

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Terranova; Ghiglione, Soddimo, Maiello, Hallfredsson, Molinaro; Dionisi, Ciano. All. Longo

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio