Calciomercato Milan, nuovo colpo: Leonardo al lavoro dopo Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO/ Il calciomercato del Milan non si ferma: dopo aver ufficializzato l'arrivo di Bakayoko in prestito dal Chelsea e in attesa di annunciare Castillejo dal Villarreal, in casa rossonera sono pronti a mettere a segno un nuovo colpo in entrata.

Come rivelato da 'Sky Sport',sta lavorando ad un altro acquisto dell'ultima ora: si tratta di un calciatore dal costo non elvato, dettaglio che eslude al momento Milinkovic-Savic della Lazio. Fermento a casa Milan e tra i tifosi milanisti che provano ad immaginare l'identikit di quello che sarà l'ultimo acquisto dell'estate.