Milan, da Castillejo a Milinkovic-Savic: il punto tra 'sogno' e realtà

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO MILINKOVIC SAVIC / A tre giorni dalla chiusura del calciomercato italiano, sono ore roventi per tutte le squadre di Serie A. Soprattutto per le big come il Milan. Da Castillejo a Milinkovic-Savic passando per Bacca, ecco il punto sugli ultimi movimenti del club rossonero.

Calciomercato Milan: esterno

Nella serata di ieri Leonardo ha piazzato il colpo sull'esterno: tutto fatto per lo spagnolo Castillejo. Nell'operazione è stato inserito anche Carlos Bacca che toenerà a vestire la maglia del 'Sottomarino Giallo' dopo il prestito della scorsa stagione.

Calciomercato Milan: centrocampo

Tutto fatto anche per il francese Bakayoko, colpo per il centrocampo. Arriva dal Chelsea in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto intorno ai 35 milioni di euro. Questa mattina sta svolgendo la seconda e ultima parte di visite mediche prima di legarsi ai rossoneri.

Calciomercato Milano: il 'sogno' Milinkovic-Savic

Il 'sogno' del calciomercato Milan resta sempre Milinkovic-Savic, un sogno che è destinato a rimanere tale a meno di clamorosi colpi di scena. I tempi sono troppo ristretti e poi la Lazio non vuole cederlo se non a fronte di una offerta da 120-130 milioni di euro, non ovviamente con la formula del prestito più obbligo. Tra l'altro Lotito sta progettando anche il rinnovo del serbo, con annessa clausola risolutiva sulla quale è già scattato un acceso dibattito.