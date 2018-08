Meteo Ferragosto 2018 ricco di incertezze e dubbi. Come ogni estate, la data del 15 agosto viene vista come un'occasione per vivere una giornata di svago con parenti o amici, ma quest'anno il tempo rischia di farci brutte sorprese.

Meteo Ferragosto 2018, 15 agosto con la pioggia?

Scorrendo i bollettin previsionali dell'Aeronautica Militare, infatti, un po' in tutta la Penisola sarà presente il rischio di rovesci e temporali, con le temperature che potrebbero abbassarsi in maniera importante, soprattutto per quanto riguarda le minime.

Entrando più nello specifico, al Nord la mattinata sarà caratterizzata da rovesci e temporali in Emilia Romagna e sul basso Veneto, con una situazione che tenderà a migliorare nel pomeriggio. Al centro, rovesci e temporali intensi su Marche, Umbria centrale e Abruzzo, mentre nel Lazio i fenomeni saranno meno accentuati. Cielo molto nuvoloso con piogge e locali temporali in Sardegna, Anche il Sud sarà interessato da fenomeni di carattere temporalesco, con un miglioramento previsto in serata.