NEWS LAZIO MURGIA SUPERCOPPA ITALIANA/ Momento amarcord per Alessandro Murgia: il centrocampista della Lazio ha ricordato su 'Instagram' il gol segnato alla Juventus che valse la Supercoppa Italiana ai biancocelesti esattamente un anno fa.

"Era esattamente un anno fa, la finale di Supercoppa italiana 2017 disputata contro la Juve: mancavano pochi minuti alla fine e il 2 a 2 ci avrebbe portato ai tempi supplementari. Poi vedo Jordan superare un giocatore ed entrare in area di rigore. Io ero lì, in posizione e ho pregato che mi vedesse, che si accorgesse che ero libero. Jordan deve avermi sentito perché il passaggio è arrivato, puntuale, preciso, semplicemente perfetto.

Ho visto la palla gonfiare la rete tricolore e poi il boato, la gioia mista a confusione, l’emozione, la corsa sotto la curva Nord, l’abbraccio dei miei compagni, dello staff, di tutto lo stadio e la meravigliosa consapevolezza di aver appena fatto il gol della vittoria… Non so quante volte ho rivisto quel momento, anche se in realtà ce l’ho registrato in ogni cellula, ed ogni volta cresce dentro di me il desiderio di continuare a fare la differenza per la mia squadra, di essere sempre lì, nel posto giusto e al momento giusto, pronto a ricevere un nuovo passaggio che mi permetta di regalare nuove emozioni" ha scritto Murgia su 'Insagram', pubblicando un video che lo ritrae davanti alla tv mentre riguarda la sua rete ai bianconeri.