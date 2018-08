CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC BAKAYOKO BACCA MONTOLIVO MAURI - Il direttore dell'area tecnica Leonardo e Paolo Maldini continuano a lavorare alacremente per definire le operazioni nell'ultima settimana di calciomercato, in entrata e in uscita. Oltre alla questione riguardante il 'sogno' Sergej Milinkovic-Savic, per il quale si starebbe discutendo nelle segrete stanze di Casa Milan con i dirigenti della Lazio, restano da chiudere diverse operazioni in uscita.

Bakayoko sta terminando le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club rossonero: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea per dare sostanza e muscoli al centrocampo di Gennaro Gattuso. In uscita dal club rossonero restano Riccardo Montolivo e Josè Mauri: entrambi sono ai margini del progetto e si attendono novità importanti per il loro futuro.

I tagli più consistenti Leonardo li ha fatti nel reparto avanzato. Il primo a partire è stato Nikola Kalinic, finito all'Atletico Madrid, seguito a ruota da André Silva, passato al Siviglia. Il terzo pronto a partire è Carlos Bacca: il 31enne colombiano, come spiegato dalla redazione di Calciomercato.it, è un obiettivo dello Sporting Clube de Portugal e del Villarreal, ma gli spagnoli possono contare sulla preferenza del bomber. Suso è destinato a restare e prolungare il contratto, così come Cutrone, ma la Roma non molla la presa per l'ex Liverpool. E, nel frattempo, tiene banco anche l'idea Castillejo del Villarreal, proprio la società che ha mostrato interesse per il ritorno di Bacca.