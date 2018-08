CALCIOMERCATO INTER KEITA / L'Inter ha definito l'affare Keita col Monaco sulla base del prestito oneroso (sui 5 milioni) più diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro.

Come riporta 'Sky Sport' l'attaccante senegalese ex Lazio arriverà a Milano in serata, mentre nella giornata di domani effettuerà le visite mediche per poi legarsi ai nerazzurri.