CALCIOMERCATO TORINO ACQUAH EMPOLI / Dopo la cessione di Joel Obi al Chievo, il Torino ha ormai concluso un altro trasferimento in uscita.

Afriyieè ormai ad un passo dall'. Come riporta 'Sky Sport' il giocatore ghanese è vicinissimo alla società toscana, dove si trasferirà a titolo definitivo. La trattativa però non è legata all'affare. Il bosniaco piace molto ai granata, che potrebbero tentare un assalto in questi ultimi giorni.