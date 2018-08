Lazio, settimana piena per Immobile: Borussia, rinnovo e poi il Napoli

CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE/ Settimana di fuoco per Ciro Immobile, attaccante della Lazio che si accinge ad iniziare la stagione da capocannoniere della Serie A in carica alla pari di Mauro Icardi. Domani, il bomber biancoceleste sfiderà il suo passato nell'amichevole che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi affrontare il Borussia Dortmund.

Calciomercato Lazio, le tappe di Immobile: rinnovo in mezzo a Dortmund e Napoli

In giallonero, Immobile arrivò dopo essersi laureato principe dei marcatori con il Torino: annata sfortunata agli ordini di Klopp, iniziata bene e finita nell'anonimato, con 10 gol in Bundesliga e 4 in Champions League che furono comunque un bottino niente male per la sua prima esperienza all'estero.

Una volta fatti i conti con i 'fantasmi' tedeschi, Immobile dovrebbe mettere il suo autografo sul rinnovo di contratto. Da Formello filtra ottimismo: il prolungamento è pronto, firma e annuncio ufficiale sono attesi in settimana prima dell'esordio stagionale contro il Napoli. Sabato alle ore 18.00 si farà subito sul serio: l'anno scorso, Immobile non riuscì a segnare ai partenopei nel doppio incontro di campionato. Proverà a farlo quest'anno nel big-match che scalderà subito i tifosi laziali.