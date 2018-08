CALCIOMERCATO FROSINONE ZAMPANO PESCARA CIOFANI / Dopo una seconda parte di stagione non propriamente brillante all'Udinese, Francesco Zampano è pronto a rilanciarsi in Serie A, questa volta con la maglia del Frosinone.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il difensore è in procinto di lasciareper accasarsi in Ciociaria. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. L'ok tra le due società è stato raggiunto, manca ora solo l'accordo con il giocatore. A fare il percorso inverso, con trasferimento in Abruzzo, sarà invece Matteo