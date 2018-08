Calciomercato Lazio, si studia la contropartita per Lazzari

CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARI / Mercato caldo sulle fasce per la Lazio che, blindato Patric, potrebbe presto salutare Dusan Basta. Non sembrano esserci spiragli per il rinnovo del contratto del serbo in scadenza nel 2019 che, dunque, sembra destinato alla partenza in questa sessione.

Per sostituirlo il nome caldo è quello di Manuel, fresco di rinnovo con la. Da tempo è nei radar dei biancocelesti che lavorano ad uno scambio: 'no' a, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il tassello giusto può essere