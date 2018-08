DIRETTA BORUSSIA DORTMUND LAZIO - La Lazio ed il Borussia Dortmund si affrontano in una amichevole dal sapore europeo in terra tedesca. Ultimo test per i biancocelesti di Simone Inzaghi prima dell'inizio del campionato che vedrà i capitolini giocare sabato in anticipo contro il Napoli.

Una sfida importante anche per i gialloneri di, alla ricerca della miglior condizione per l'avvio della Bundesliga. Calciomercato.it vi offre il match dell'Essen Stadion' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Diallo, Akanji, Schmelzer; Dahoud, Gotze; Sancho, Reus, Pulisic; Philipp. All. Favre

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi