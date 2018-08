Inter, sfuma la Premier per Joao Mario: ora occhio al Monaco

CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO / Adesso è sicuro, il prossimo anno Joao Mario non giocherà in Premier League. Oggi alle 18, infatti, si è concluso il calciomercato in Inghilterra, dove il centrocampista portoghese ai margini dell'Inter ambiva a tornare dopo l'esperienza in chiaroscuro al West Ham dal gennaio al maggio scorso.

Calciomercato Inter, tra Spagna e Monaco: rebus Joao Mario

Dall'agli stessi 'Hammers' fino a Wolverhampton e, alla fine nessun club ha fatto davvero sul serio per lui - nelle ultime ore è stato pure detto che ha rifiutato ilcausa la presenza di Sarri, un tecnico italiano, notizia smentita con forza dall'ex Sporting CP su Twitter - non andando oltre delle proposte per il prestito.

Una formula tanto utilizzata in entrata quanto non gradita dai nerazzurri, specie per il classe '93 che Ausilio e company sperano ancora di piazzare a titolo definitivo e intorno ai 30 milioni di euro, cifra che eviterebbe una fastidiosa minusvalenza. Già, ma dove? Rumors di calciomercato Inter parlano di un interesse nei suoi confronti anche in Italia, in particolare di Lazio e soprattutto Sampdoria. Quest'ultima, però, ragionerebbe solo per il semplice prestito, con annessa richiesta di contributo all'ingaggio da circa 3 milioni. In 'soccorso' dell'Inter potrebbe arrivare qualche club spagnolo, su tutti il Betis (da tempo sulle sue tracce) ma anche il Valencia in eccellenti rapporti con Mendes e Kia Joorabchian, gli agenti che gravitano attorno a lui. Occhio, poi, alla Francia. Ovvero al Monaco, in trattativa con l'Inter per Keita e, in allegato, Antonio Candreva. Anche la società monegasca è in splendidi rapporti con Jorge Mendes...