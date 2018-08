CALCIOMERCATO MILAN PSG INTRECCI PSG DONNARUMMA DI MARIA / Sono ore frenetiche per il calciomercato del Milan. I rossoneri, dopo le problematiche societarie che hanno bloccato tutto, sono riusciti a piazzare i colpi Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Un ottimo modo di presentarsi da parte della nuova dirigenza: Leonardo è riuscito così a 'liberarsi' di Bonucci, che aveva chiesto espressamente di andare via, e a sistemare l'attacco, la più grande lacuna degli ultimi anni per i rossoneri.

Ma l'acquisto dei due ex juventini non può bastare: Leonardo e Paolo Maldini sono adesso chiamati a piazzare gli ultimi colpi per consegnare a Gattuso una rosa capace di poter lottare per i primi quattro posti. Il prossimo affare a chiudersi dovrebbe essere Bakayoko, in arrivo dal Chelsea con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 30/35 milioni di euro. Nel frattempo i tifosi rossoneri continuano a sognare Milinkovic-Savic: un grande colpo in casa Milan sembra ancora davvero possibile e Leonardo per piazzarlo potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Psg, squadra per cui ha lavorato in passato.

Calciomercato Milan, da Di Maria a Draxler: il nuovo colpo da Parigi!

Sergej Milinkovic-Savic è davvero un sogno estivo ed è molto probabile che per i tifosi del Milan resti tale. Il centrocampista totale della Lazio piace parecchio alla dirigenza rossonera. Leonardo stravede per lui ma strapparlo ai capitolini sembra un'operazione alquanto complicata. Il calciomercato Milan è condizionato dalla Uefa e i rossoneri, visti i problemi avuti nel recente passato, non hanno alcuna intenzione di muoversi non rispettando il FPF: 120/130 milioni di euro sono una cifra davvero esagerata e proprio per questo il Milan per piazzare il prossimo colpo sta guardando altrove.

I rossoneri sono alla ricerca di almeno un calciatore, mezzala/esterno d'attacco, capace di portare nuovi gol alla squadra di Rino Gattuso. I nomi accostati sono davvero parecchi ma negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti con il Psg. La squadra francese, per la quale ha lavorato Leonardo, ha diversi calciatori che potrebbero interessare. Stamattina è stato rilanciato con forza il nome di Angel Di Maria.

L'argentino è stato in passato accostato anche ad altre squadre italiane comema adesso sarebbe in orbita Milan. Di Maria ha un costo del cartellino di circa, simile a quello di Draxler. Il tedesco, che piace anche al Real Madrid , potrebbe essere una pista più percorribile: l'ex, capace di giocare sia esterno che da mezz'ala, come d'altronde Di Maria, fatica a trovare spazio vista l'abbondanza in avanti.

Altro calciatore che piace parecchio al Milan e che gioca nel Psg è Adrien Rabiot. Il centrocampista classe 1995 ha un contratto in scadenza il prossimo anno. Le trattative per il rinnovo sono in corso ma Leonardo conosce bene la mamma-agente e potrebbe inserirsi. Il Psg, come al solito non fa sconti, e nonostante la breve durata del contratto Rabiot non verrebbe ceduto per meno di 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, affari con il Psg: Donnarumma sempre nel mirino

Il Psg in questa estate ha piazzato il colpo Gigi Buffon ma per la porta i movimenti potrebbero non essere finiti. Gigio Donnarumma continua ad essere un osservato speciale da parte del Psg. Il giovane portiere, che piace per il presente ma soprattutto per il futuro, potrebbe rappresentare un'ottima pedina di scambio per alcuni dei gioielli dei francesi che Leonardo vorrebbe portare a Milano. Va detto però che al momento l'uscita di Donnarumma dal Milan sembra alquanto complicata: la presenza in rosa, oltre di Buffon, di Trapp e Areola e la valutazione (30-40 milioni), ritenuta bassa dal club rossonero, non faciliterebbero la trattativa.

Donnarumma, però, non è l'unico giocatore del Milan che piace ai transalpini. Il Psg si è interessata anche a Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, finito nel mirino anche dell'Arsenal, non ha convinto più di tanto la passata stagione e potrebbe essere sacrificato per piazzare il grande colpo. A qualche giorno dalla chiusura del mercato sono dunque diversi gli intrecci possibili tra Psg e Milan, che potrebbero portare i rossoneri a rinforzarsi ulteriormente. Ma Leonardo per piazzare un altro importante acquisto dovrà essere bravo anche sfoltire la rosa: dopo Kalinic ad un passo dall'Atletico Madrid (si attende solo l'annuncio ufficiale) i prossimi a lasciare Milanello dovrebbero essere Antonelli, Mauri e Montolivo, senza dimenticare Bacca e Bertolacci prossimi all'uscita anche loro.