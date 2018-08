CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO BACCA LEONARDO MALDINI MILINKOVIC-SAVIC - Il 'sogno' resta sempre Milinkovic-Savic, ma le richieste del presidente della Lazio Claudio Lotito restano difficili da raggiungere, soprattutto per un club, il Milan, costretto a operare solo con prestiti con diritto di riscatto. E allora, il direttore dell'area tecnica Leonardo e il nuovo dirigente rossonero Paolo Maldini si sono messi sulle tracce delle alternative: la prima porta a Tiémoué Bakayoko.

CALCIOMERCATO MILAN CENTROCAMPO BAKAYOKO

Detto di Milinkovic-Savic, nella giornata di ieri gli uomini mercato del Milan hanno incontrato il fratello-agente del 23enne centrocampista, in uscita dal Chelsea di Maurizio Sarri.

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI BACCA ANTONELLI MAURI MONTOLIVO

A frenare la trattativa, che è comunque bene avviata, è il nodo ingaggio: i rossoneri vorrebbero un 'aiuto' da parte del club londinese per soddisfare le richieste del roccioso mediano (i 'Blues' gli garantiscono un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro a stagione). La formula del trasferimento sarebbe quella, come già detto, del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 30/35 milioni. Si continua a lavorare.

Contestualmente, Leonardo e Maldini sono alle prese anche con le cessioni dei calciatori che non fanno parte del progetto tecnico di Gennaro Gattuso. In primis, Carlos Bacca: il colombiano vorrebbe tornare in Spagna, il Milan vorrebbe inserirlo in una trattativa col Villarreal per avere Castillejo, ma non sono situazioni facili da sistemare. Ieri incontri anche con gli agenti di Antonelli e José Mauri, entrambi in uscita dal club rossonero: per il primo, si registra il forte interesse dell'Empoli. Infine, da definire anche la situazione che riguarda Riccardo Montolivo, escluso da Gattuso dai convocati per la tournée americana per scelta tecnica: si ragiona anche su una possibile rescissione del contratto.