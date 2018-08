CALCIOMERCATO INTER MILAN JUVENTUS NAPOLI ROMA / Ore calde per il mercato. Come normale che sia, in primo piano le big della nostra Serie A: dall'Inter sospesa tra l'affare Keita e il 'sogno' Modric al Milan vicino a Bakayoko fino al Napoli ripiombato su Ospina. Senza dimenticare i movimenti di Juventus e Roma. Ecco il focus di Calciomercato.it:

Calciomercato Inter, Keita in arrivo. Attesa per l'incontro Modric-Perez

Il calciomercato Inter viaggia su due binari, quello che porta a Keita e quello che porta al 'sogno' Luka Modric. C'è attesa (e fiducia) per il faccia a faccia in programma quest'oggi tra il fuoriclasse croato e Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid lo ha dichiarato incedibile, ma alla fine - visto l'eccellente rapporto col 32enne di Zara - potrebbe acconsentire alla sua partenza destinazione Inter. Con la quale ha già un accordo di massima per un contratto quadriennale (o triennale con opzione) da circa 10 milioni di euro, probabilmente bonus compresi. Modric vuole cambiare aria e ha scelto il club nerazzurro, dove ritroverebbe tre suoi connazionali (Vrsaljko, Brozovic e Perisic) come ultima grande tappa della sua straordinaria carriera. Questo lo sostengono anche i media spagnoli vicinissimi alle vicende della 'Casa Blança', i quali tuttavia aggiungono che Perez continuerà a fare muro rilanciando con una nuova proposta contrattuale ad ingaggio superiore rispetto all'attuale per pareggiare se non superare la proposta economica di Suning che, sostiene 'El Mundo', il numero uno delle 'Merengues' potrebbe 'denunciare' per violazione del Financial Fair Play. Comunque il Modric day è appena cominciato e non si possono escludere colpi di scena ulteriori. Nel frattempo, comunque, l'Inter sta per chiudere l'affare Keita col Monaco. Affare in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro, la cifra che un anno fa sborsò il club del Principato per strapparlo alla Lazio. E slegato da Candreva, al momento non intenzionato a trasferirsi nel Principato. Alla corte di Jardim, però, potrebbe approdare con la stessa formula un altro nerazzurro, per esempio Dalbert ma occhio anche a Karamoh e soprattutto Joao Mario.

Calciomercato Napoli, rebus portiere: rispunta Ospina

Il calciomercato Napoli è tutto incentrato sul portiere, diventato un vero e proprio rebus.

Calciomercato Milan, accelerata per Bakayoko del Chelsea

Il calciomercato Milan è tutto o quasi incentrato su Bakayoko del Chelsea. Ieri Leonardo ha dato una forte accelerata alla trattativa e ora il centrocampista francese è molto vicino all'approdo in rossonero con la formula del prestito più diritto di riscatto. Il Dt del Milan punta pure su un esterno: torna in auge Draxler del Paris Saint Germain. Il 'sogno' di Leonardo è poi Milinkovic-Savic della Lazio, ad oggi sogno impossibile.

Calciomercato Roma, Pavon nel mirino? L'agente nega

Nelle ultime ore di calciomercato Roma è stato accostato ai giallorossi, sempre alla ricerca di un esterno, il talento argentino Pavon in forza al Boca Juniors. In esclusiva a Calciomercato.it, però, l'agente del 22enne, Fernando Hidalgo, ha smentito e chiuso le porte al trasferimento nella Capitale: "Non mi ha chiamato nessuno e il giocatore non si muove dal Boca. Il presidente gli ha rinnovato il contratto per quattro anni e non ha nessuna intenzione di cederlo adesso". Monchi punta a rafforzare anche la mediana: N'Zonzi del Siviglia resta il primo obiettivo, ma negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura del 22enne maliano Samassekou di proprietà del Salisburgo. Per l'attacco, invece, il Ds giallorosso segue il giovane ucraino Supriaga.

Calciomercato Juventus, rispunta Marcelo. Pjanic verso il rinnovo

Rispunta il nome di Marcelo per il calciomercato Juventus. Il terzino brasiliano sarebbe pronto a dire addio al Real Madrid per ricongiungersi in bianconero con l'amico Cristiano Ronaldo. Marotta e Paratici potrebbero tentare l'affondo in caso di cessione di Alex Sandro al PSG. Da qui a fine mercato può muoversi qualcosa anche a centrocampo: possibile il rinnovo di Pjanic, sempre nel mirino dei top club europei (Real in testa), ma anche un assalto a Milinkovic-Savic.