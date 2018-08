Serie A, tutte le trattative ufficiali al 7 agosto

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO - Calciomercato.it vi propone tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Giornata intensa per il club italiani che continuano ad imbastire trattative senza soluzioni di continuità. Triplo colpo del Parma che ha ufficializzato l’arrivo di tre giocatori dall’Inter: Biabiany a titolo definitivo, Dimarco e Bastoni in prestito. Altro acquisto anche per l’Empoli che, dopo Silvestre, dalla Sampdoria prende Baldè con la formula del prestito. Pjaca alla Fiorentina: il croato lascia la Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

SQUADRE ACQUISTI CESSIONI ATALANTA GOLLINI (Por, Aston Villa, D) - SPORTIELLO (Por, Fiorentina, FP) - MATTIELLO (Dif, SPAL, FP) - D'ALESSANDRO (Cen, Benevento, FP) - DJIMSITI (Dif, Benevento, FP) - MARILUNGO (Att, Spezia, FP) - VIDO (Att, Cittadella, FP) - RADUNOVIC (Por, Salernitana, FP) - SUAGHER (Dif, Cesena, FP) - PESSINA (Cen, Spezia, FP) - FAZZI (Cen, Cesena, FP) - VALZANIA (Cen, Pescara, FP) - KRESIC (Dif, Avellino, FP) - ALMICI (Dif, Cremonese, FP) - CABEZAS (Att, Avellino, FP) - MONACHELLO (Att, Ascoli, FP) - MOLINA (Cen, Avellino, FP) - AGAZZI (Cen, Foggia, FP) - CAPONE (Att, Pescara, FP) - RECA (Dif, Wisla Plock, D) - TUMMINELLO (Att, Roma, D) - BETTELLA (Dif, Inter, D) – VARNIER (Dif, Cittadella, P) - CARRARO (C, Inter, D) - SPORTIELLO (Por, Atalanta, P) – ZAPATA (Att, Sampdoria, P) – PASALIC (Cen, Chelsea, P) CALDARA (Dif, Juventus, FP) - SPINAZZOLA (Dif, Juventus, FP) - RIZZO (Cen, Bologna, FP) - CRISTANTE (Cen, Roma, D) - KURTIC (Cen, SPAL, D) - PALOSCHI (Att, SPAL, D) - PETAGNA (Att, Spal, P) – MATTIELO (Dif, Bologna, P) – HAAS (Cen, Palermo, P) – CABEZAS (Cen, Fluminens, P) BOLOGNA PETKOVIC (Att, Verona, P) - RIZZO (Cen, Atalanta, FP) - BOLDOR (Dif, Verona, FP) - FERRARI (Dif, Verona, FP) - OIKONOMOU (Dif, Bari, FP) - FALCO (Cen, Pescara, FP) - OKWONKWO (Att, Brescia, FP) - VECSEI (Cen, Lugnao, FP) - PAZ (Dif, Lanus, FP) - DIJKS (Dif, Ajax, S) - CALABRESI (Dif, Roma, D) - SANTANDER (Att, Copenaghen, D) - SKORUPSKI (Por, Roma, D) – FALCINELLI (Att, Sassuolo, D) – MATTIELO (Dif, Bologna, P) KEITA (Dif, Birmingham, FP) - ROMAGNOLI (Dif, Empoli, FP) - VERDI (Att, Napoli, D) -FERRARI (Dif, Sampdoria, D) - MIRANTE (Por, Roma, D) – OIKONOMU (Dif, AEK Atene, P) – MASINA (Dif, Watford, D) – DI FRANCESCO (Att, Sassuolo, D) CAGLIARI CAPUANO (Dif, Crotone, FP) - MELCHIORRI (Att, Carpi, FP) - COLOMBATTO (Cen, Perugia, FP) - PAJAC (Cen, Perugia, FP) - SRNA (Dif, Shakhtar, S) – CASTRO (Cen, Chievo, D) – CERRI (Att, Juventus, P) CASTAN (Dif, Roma, FP) - SALAMON (Dif, SPAL, D) - KRAJNC (Dif, Frosinone, D) – MIANGUE (Dif, Standard Liegi, P) – GIANNETTI (Att, Livorno, P) CHIEVO TOMOVIC (Dif, Fiorentina, D) - TANASIJEVIC (Dif, Rad Belgrado, D) - FLORO FLORES (Att, Bari, FP) - FREY (Dif, Venezia, FP) - GARRITANO (Att, Carpi, FP) - JALLOW (Att, Cesena, FP) - MBAYE (Cen, Carpi, FP) - RIGIONE (Dif, Ternana, FP) - VALJENT (Dif, Ternana, FP) - KIYINE (Cen, Salernitana, FP) - DJORDJEVIC (Att, Lazio, S) - GIACCHERINI (Att, Napoli, D) INGLESE (Att, Napoli, FP) - BASTIEN (Cen, Standard Liegi, D) - CASTRO (Cen, Cagliari, D) EMPOLI BUCHEL (Cen, Verona, FP) - ROMAGNOLI (Dif, Bologna, FP) - BITTANTE (Dif, Carpi, FP) – RASMUSSEN (Dif, Rosenborg, D) – LA GUMINA (Att, Palermo, D) – CAPEZZI (Cen, Sampdoria, P) – SILVESTRE (Dif, Sampdoria, D) – BALDE (Att, Sampdoria, D) GABRIEL (Por, Milan, FP) - LUPERTO (Dif, Napoli, FP) - NINKOVIC (Cen, Genoa, FP) - CASTAGNETTI (Cen, SPAL, FP) – DONNARUMMA (Att, Brescia, D) – MELI (Dif, Pistoiese, P) FIORENTINA PEZZELLA (Dif, Betis, D) - SANCHEZ (Cen, Espanyol, FP) - VENUTI (Dif, Benevento, FP) - DIKS (Dif, Feyenoord, FP) - BAEZ (Att, Pescara, FP) - ZEKHNINI (Att, Rosenborg, FP) - SCHETINO (Cen, Esbjerg, FP) - VLAHOVIC (Att, Partizan, D) - HANCKO (Dif, Zilina, D) – LAFONT (Por, Tolosa, D) – CECCHERINI (Dif, Crotone, D) – NOORGARD (Cen, Brondy, D) – MIRALLAS (Cen, Everton, P) – PJACA (Att, Juventus, P) BADELJ (Cen, svincolato) - SPORTIELLO (Por, Atalanta, FP) - FALCINELLI (Att, Sassuolo, FP) - LO FASO (Att, Palermo, FP) - GASPAR (Dif, Sporting, D) - TOMOVIC (Dif, Chievo, D), GIL DIAS (Cen, Monaco FP) FROSINONE BEGHETTO (Cen, Genoa, D) - KRAJNC (Dif, Cagliari, D) - BARDI (Por, Inter, D) - CHIBSAH (Cen, Benevento, D) – SPORTIELLO (Por, Atalanta, P) – MOLINARO (Dif, Torino, D) – GOLDANIGA (Dif, Sassuolo, P) – GHIGLIONE (Dif – Genoa, P) – PERICA (Att, Udinese, P) – HALLFREDSSON (Cen, Udinese, D) – IACOBUCCI (Por, Virtus Entella, Svinc) CITRO (Att, Trapani, FP) GENOA FIAMOZZI (Dif, Pescara, FP) - IMPROTA (Cen, Bari, FP) - NINKOVIC (Cen, Empoli, FP) - ASENCIO (Att, Avellino, FP) - MOROSINI (Cen, Avellino, FP) - GHIGLIONE (Dif, Pro Vercelli, FP) - BRLEK (Cen, Wisla Cracovia, FP) - CRISCITO (Dif, Zenit, S) - PIATEK (Att, Cracovia, D) – LAKICEVIC (Cen, Vojvodina, Svinc) – VODISEK (Cen, Lubiana, Svinc) – SANDRO (Cen, Benevento, Svin) – MAZZITELLI (Cen, Sassuolo, D) – ROMULO (Dif, Verona, D) – KOUAME (Att, Cittadella, D) – SPINELLI (Att, Tigre, D) – LISANDRO LOPEZ (Dif, Benfica, P) – ROLLON (Cen, Malaga, P) COFIE (Cen, svincolato) - TAARABT (Att, Benfica, FP) - BERTOLACCI (Cen, Milan, FP) - PERIN (Por, Juventus, D) - BEGHETTO (Cen, Frosinone, D) – IZZO (Dif, Torino, D) – MIGLIORE (Cen, Cremonese, D) – SALCEDO (Att, Inter, P) - GHIGLIONE (Dif – Frosinone, P) INTER JOAO MARIO (Cen, West Ham, FP) - NAGATOMO (Dif, Galatasaray, FP) - BIABIANY (Att, Sparta Praga, FP) - MANAJ (Att, Granada, FP) - PUSCAS (Att, Novara, FP) - LONGO (Att, Tenerife, FP) - RADU (Por, Avellino, FP) - FORTE (Att, Spezia, FP) - DI GENNARO (Por, Spezia, FP) - CARRARO (Cen, Pescara, FP) – NAINGGOLAN (Cen, Roma, D) – POLITANO (Att, Sassuolo, P) – MARTINEZ (Att, Racing Club Avellaneda, D) - SALCEDO (Att, Genoa, P) CANCELO (Dif, Valencia, FP) - LOPEZ (Dif, Benfica, FP) - RAFINHA (Cen, Barcellona, FP) -BARDI (Por, Frosinone, D) - ZANIOLO (Cen, Roma, D) – SANTON (Dif, Roma, D) – BETTELLA (Dif, Atalanta, D) – CARRARO (C, Atalanta, D) – EDER (Att, Jiangsu Suning, D) - BIABIANY (Att, Parma, D) – DEMARCO (Dif, Parma, P) – BASTIONI (Dif, Parma, P) JUVENTUS CALDARA (Dif, Atalanta, FP) - SPINAZZOLA (Dif, Atalanta, FP) - PJACA (Att, Schalke, FP) - KEAN (Att, Verona, FP) - MANDRAGORA (Cen, Crotone, FP) - ROGERIO (Dif, Sassuolo, FP) - CERRI (Att, Perugia, FP) - TELLO (Cen, Bari, FP) - BRIGNOLI (Por, Benevento, FP) - MARRONE (Cen, Bari, FP) - CLEMENZA (Cen, Ascoli, FP) - DEL FABRO (Dif, Novara, FP) - AUDERO (Por, Venezia, FP) - BELTRAME (Att, Go Ahead Eagles, FP) - PERIN (Por, Genoa, D) - FAVILLI (Att, Ascoli, D) - EMRE CAN (Cen, Liverpool, S) – CANCELO (Dif, Valencia, D) – CRISTIANO RONALDO (Att – Real Madrid – D) – MAKOUN (Cen, Asociacion Civil Zamora Fc, P)- TOURE (Cen, WERDER BREMA, D) - BONUCCI (Dif, Milan, D) BUFFON (Por, svincolato) - ASAMOAH (Dif, svincolato) - HOWEDES (Dif, Schalke, FP) - LICHTSTEINER (Dif, Arsenal, S) - CERRI (Att, Cagliari, P) – ROGEIRO (Dif, Sassuolo, P) – AUDERO (Por, Sampdoria, P) – BRIGNOLI (Por, Palermo, D) - MANDRAGORA (Cen, Udinese, D) - CALDARA (Dif, Milan, D) – HIGUAIN (Att, Milan, P) - PJACA (Att, Fiorentina, P) LAZIO CATALDI (Cen, Benevento, FP) - LOMBARDI (Att, Benevento, FP) - KISHNA (Att, ADO Den Haag) - MINALA (Cen, Salernitana, FP) - MORRISON (Cen, Atlas, FP) - MAURICIO (Dif, Legia Varsavia, FP) - ROSSI (Cen, Salernitana, FP) - PALOMBI (Att, Salernitana, FP) - OIKONOMIDIS (Att, Western Sidney, FP) - DURMISI (Dif, Betis, D) – SPORCATI (Att, Salernitana, D) – BERISHA (Cen, Salisburgo, D) – PROTO (Por, Olympiacos, D)- ACERBI (Dif, Sassuolo, D) – BADELJ (Cen, Fiorentina, Svinc) – CORREA (Cen, Siviglia, D) MARCHETTI (Por, svincolato) - DE VRIJ (Dif, svincolato) - NANI (Att, Valencia, FP) - DJORDJEVIC (Att, Chievo, S) – FELIPE ANDERSON (Att, West Ham, D) MILAN BACCA (Att, Villarreal, FP) - BERTOLACCI (Cen, Genoa, FP) - SIMIC (Dif, Crotone, FP) - GABRIEL (Por, Empoli, FP) - PLIZZARI (Por, Ternana, FP) – REINA (Por, Napoli, Svin) – STRINIC (Dif, Sampdoria, Svin) – HALILOVIC (Att, Las Palmas, Svin) - CALDARA (Dif, Juventus, D) – HIGUAIN (Att, Juventus, P) BONUCCI (Dif, Juventus, D) - GOMEZ (Dif, Palmeiras, P) NAPOLI INGLESE (Att, Chievo, FP) - MAKSIMOVIC (Dif, Spartak Mosca, FP) - GRASSI (Cen, SPAL, FP) - LUPERTO (Dif, Empoli, FP) - R. INSIGNE (Att, Parma, FP) - BIFULCO (Att, Pro Vercelli, FP) - LASICKI (Dif, Wisla Plock, FP) - VERDI (Att, Bologna, D) – YOUNES (Cen, Ajax, Svin) – CICIRETTI (Att, Benevento, Svin) – MERET (Por, Udinese, D) – KARNEZIS (Por, Udinese, D) – FABIAN RUIZ (Cen, Betis, D) – LEANDRINHO (Att – Atl. Mineiro – P) REINA (Por, svincolato) - RAFAEL (Por, svincolato) - MAGGIO (Dif, svincolato) - MILIC (Dif, svincolato) – GIACCHERINI (Att, Chievo, D) – SEPE (Por – Parma – P) – ANASTASIO (Dif, Cosenza, P) – PALMIERI (Cen, Cosenza, P) – CICIRETTI (Att, Parma, P) PARMA STULAC (Cen, Venezia, D) – SEPE (Por – Napoli – P) – BRUNO ALVES (Dif, Rangers, Svin) – GOBBI (Dif, Chievo, Svin) – CICIRETTI (Att, Napoli, P) – BIABIANY (Att, Inter, D) – DIMARCO (Dif, Inter, P) – BASTONI (Dif, Inter, P) LUCARELLI (Dif, svincolato) - INSIGNE (Att, Napoli, FP) - CICIRETTI (Att, Benevento, FP) ROMA VERDE (Att, Verona, FP) - CASTAN (Dif, Cagliari, FP) - TUMMINELLO (Att, Crotone, FP) - PONCE (Att, Lille, FP) - SADIQ (Att, NAC Breda, FP) - SOLERI (Att, Almeria, FP) - GYOMBER (Dif, Bari, FP) - RICCI (Cen, Salernitana, FP) - MACHIN (Cen, Pescara, FP) - CORIC (Cen, Dinamo Zagabria, D) - MARCANO (Dif, Porto, S) - CRISTANTE (Cen, Atalanta, D) - KLUIVERT (Att, Ajax, D) - MIRANTE (Por, Bologna, D) - ZANIOLO (Cen, Inter, D) – SANTON (Dif, Inter, D) – PASTORE (Cen, Psg, D) – BIANDA (Dif, Lens, D) – FUZATO (Por, Palmeiras, D) – OLSEN (Por, Copenaghen, P) LOBONT (Por, svincolato) - SILVA (Dif, Sporting Lisbona, FP) - CALABRESI (Dif, Bologna, D) - TUMMINELLO (Att, Atalanta, D) - SKORUPSKI (Por, Bologna, D) – NAINGGOLAN (Cen, Inter, D) – BRUNO PERRES (Dif, San Paolo, P) – PONCE (Att, AEK Atene, P) – ALISSON (Por, Liverpool, D) - DEFREL (Att, Sampdoria, P) SAMPDORIA BELEC (Por, Benevento, D) - BONAZZOLI (Att, SPAL, FP) - SIMIC (Dif, SPAL, FP) - ROLANDO (Cen, Palermo, FP) - FERRARI (Dif, Bologna, D) - COLLEY (Dif, Genk, D) – PEETERS (Cen, Brugge, D) – JANKTO (Cen, Udinese, P) – TAVARES (Dif, San Paolo, P) – AUDERO (Por, Juventus, P) – DEFREL (Att, Roma, P) – RONALDO VIEIRA (Cen, Leeds, D) STRINIC (Dif, svincolato) - FERRARI (Dif, Sassuolo, FP) - DJURICIC (Cen, Sassuolo, S) - VIVIANO (Por, Sporting, D) – VRIONI (Dif, Venezia, P) – TORREIRA (Cen, Arsenal, D) – ALVAREZ (Cen, Resc.) – ZAPATA (Att, Atalanta, P) – RAFAEL (Por, Napoli, Svinc) - CAPEZZI (Cen, Empoli, P) – TOZZO (Port, Verona, P) – SILVESTRE (Dif, Empoli, D) - BALDE (Att, Sampdoria, D) SASSUOLO FALCINELLI (Att, Fiorentina, FP) - TROTTA (Att, Crotone, FP) - RICCI (Att, Crotone, FP) - FERRARI (Dif, Sampdoria, FP) - SCAMACCA (Att, Cremonese, FP) - MARCHIZZA (Dif, Avellino, FP) - BANDINELLI (Cen, Perugia, FP) - DJURICIC (Cen, Sampdoria, S) – DI FRANCESCO (Att, Bologna, D) - ROGEIRO (Dif, Juventus, P) – BOURABIA (Cen, Konyaspor , D) – BOGA (Cen, Chelsea, P) – BRIGNOLA (Att, Benevento, D) ROGERIO (Dif, Juventus, FP) - LEMOS (Dif, Las Palmas, FP) - POLITANO (Att, Inter, P) – FALCINELLI (Att, Bologna, D) - MAZZITELLI (Cen, Genoa, D) -ACERBI (Dif, Lazio, D) - GOLDANIGA (Dif, Frosinone, P) – RICCI (D, Benevento, P) – BANDINELLI (C, Benevento, P) – RAGUSA (Att, Verona, P) SPAL PALOSCHI (Att. Atalanta, D) – KURTIC (Cen, Atalanta, D) - SALAMON (Dif, Cagliari, D) - GOMIS (Por, Torino, D) - VIVIANI (Cen, Verona, D) - CASTAGNETTI (Cen, Empoli, FP) - CREMONESI (Dif, Entella, FP) - FINOTTO (Att, Ternana, FP) - FARES (Cen, Verona, P) – KATUMA (Cen, Novara, D) – DICKMANN (Dif, Novara, D) - MILINKOVIC SAVIC (Por, Torino, P) – VALOTI (Cen, Verona, P) – PETAGNA (Att, Atalanta, P) – DJOUROU (Cen, Antalyaspor, D) – MONCINI (Att, Spal, D) – NIKOLIC (Cen, Belgrado, P) MERET (Por, Udinese, FP) - GRASSI (Cen, Napoli, FP) - MATTIELLO (Dif, Atalanta, FP) - BONAZZOLI (Att, Sampdoria, FP) - SIMIC (Dif, Sampdoria, FP) – BORRIELLO (Att, Svin) TORINO PARIGINI (Att, Benevento, FP) - AJETI (Dif, Crotone, FP) - BOYE (Att, Celta, FP) - LUKIC (Cen, Levante, FP) - AVELAR (Dif, Amiens, FP) - ARAMU (Att, Entella, FP) - IZZO (Dif, Genoa, D) – N’KOULOU (Dif, Lione, Risc) – BREMER (Dif, Atl. Mineiro, D) – MEITE (Cen, Monaco, D) – DAMASCAN (Att, Sheriff Tiraspol , D) BURDISSO (Dif, svincolato) - N'KOULOU (Dif, Lione, FP) - CARLAO (Dif, Apoel Nicosia, P) - GOMIS (Por, SPAL, D) – AVELAR (Dif, Corinthians, P) – MILINKOVIC SAVIC (Por, Spal, P) - MOLINARO (Dif, Frosinone, D) – BOYE’ (Att, AEK Atene, P) UDINESE MERET (Por, SPAL, FP) - HEURTAUX (Dif, Verona, FP) - BADU (Cen, Bursaspor, FP) - KARNEZIS (Por, Watfor, FP) - LUCAS EVANGELISTA (Cen, Estoril, FP) - KONE (Cen, AEK Atene, FP) - JAADI (Cen, Asteras, FP) - WAGUE (Dif, Watford, FP) - COULIBALY (Cen, Pescara, FP) - COPPOLARO (Dif, Brescia, FP) - VIZEU (Att, Flamengo, D) - TER AVEST (Dif, Twente, D) – OPOKU (Dif, Africain, D) – PUSSETTO (Att, Huracan, D) – MANDRAGORA (Cen, Juventus, D) – NICOLAS (Por, Verona, P) ZAMPANO (Dif, Pescara, FP) - MATOS (Att, Verona, FP) - MERET (Por, Napoli, D) – KARNEZIS (Por, Napoli, D) - JANKTO (Cen, Sampdoria, P) – WIDMER (Dif, Basilea, D) - PERICA (Att, Udinese, P)- HALLFREDSSON (Cen, Frosinone, D) – EWANDRO (Att, Austria Vienna, P)