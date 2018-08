JUVENTUS CALCIOMERCATO MILINKOVIC PJANIC / La Juventus saluta (almeno momentaneamente) Marko Pjaca, il cui trasferimento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto è stato ufficializzato stamane dal club viola. Una cessione per sfoltire il reparto avanzato e permettere al croato di ritrovare minuti nelle gambe dopo il grave infortunio al ginocchio del 2017 che ne ha compromesso la stagione seguente.

Calciomercato Juventus, Pjanic verso il rinnovo

Chi non lascerà Torino, a meno di clamorosi colpi di scena, è invece Miralem: il regista bosniaco è stato blindato a Torino dalla dirigenza bianconera, che in questa sessione non ha ricevuto comunque offerte soddisfacenti per l'ex Roma.

Pjanic potrebbe così rinnovare nei prossimi mesi fino al 2023, con ingaggio tra i 6 e i 7 milioni di euro. Con la conferma del numero 5 si allontana anche il colpo Milinkovic-Savic, che potrebbe rimpiazzare Pogba al Manchester United in caso di passaggio del francese al Barcellona. L'agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro per presentare a Lotito un'offerta soddisfacente, con anche Real Madrid e Chelsea pronte a dare l'assalto al serbo della Lazio in questi ultimi giorni di calciomercato. In uscita è ancora tutto da decifrare il futuro di Sturaro, mentre per Alex Sandro non sarebbero pervenute proposte all'altezza: Bernat, Emerson e il sogno Marcelo sulla lista di Marotta e Paratici in caso di un improvviso cambio di programma per il brasiliano ex Porto.