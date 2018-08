CALCIOMERCATO INTER - Poco meno di due settimane alla chiusura della sessione estiva, ma il calciomercato Inter ha ancora tanto da dire sia in entrata che in uscita. Il sogno dei nerazzurri era e resta Luka Modric, come confermato anche dal tecnico Luciano Spalletti ieri sera dopo il match contro il Lione. Dagli Stati Uniti, però, è arrivata la risposta di Lopetegui, nuovo allenatore del Real Madrid, che è certo della permanenza del regista croato. Dichiarazioni che vanno sommarsi a quelle di Florentino Perez, che ha dichiarato di volere i 750 milioni della clausola rescissoria per farlo partire. Intanto, in attesa del faccia a faccia di mercoledì prossimo, secondo 'interlive.it' ieri ci sarebbe stato il primo contatto telefonico tra Modric e Perez: il centrocampista gli ha comunicato la volontà di andare all'Inter, ma non andrà allo scontro per trasferirsi a Milano.

Calciomercato Inter: centrocampo

In attesa di capire se il sogno Modric è davvero realizzabile, l'Inter vaglia il calciomercato alla ricerca di alternative.

Calciomercato Inter: cessioni

Il gruppo, infatti, vuole regalare un top player ae l'ultima idea porta il nome di Milinkovic-Savic, serbo della Lazio che piace anche a Juventus e Milan e per il quale si potrebbe giocare la carta Ramires . Più semplice, almeno sulla carta, la pista che porta a Leandro, che lo Zenit San Pietroburgo potrebbe cedere anche in prestito con diritto di riscatto. Difficile, invece, che Guardiola possa rinunciare ad uno traa meno che il suo Manchester City non metta a segno un grande colpo in mediana. Magaridella Juve. Nella sfida di ieri in International Champions Cup, infine, si è messo in mostra, francese classe 1996 del Lione.

Ma il calciomercato Inter dovrà registrare anche qualche cessione, soprattutto a centrocampo. L'indiziato numero uno è sempre Joao Mario: se vuole tornare in Premier League, il fantasista portoghese deve fare presto visto che in Inghilterra la sessione chiude giovedì. In Italia si è parlato di Lazio e Sampdoria, mentre in Spagna c'è sempre il Betis in attesa. Possibile che parta anche uno tra Gagliardini - accostato a Valencia, Atletico Madrid e Tottenham - e Borja Valero, che potrebbe fare ritorno nella Liga. Diverso il discorso per Vecino: Spalletti punta su di lui e a meno di offerte irrinunciabili (35-40 milioni di euro) resterà ad Appiano Gentile.