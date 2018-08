Serie A, tutte le trattative ufficiali al 3 agosto

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO - Calciomercato.it vi propone tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Giornata intensa per il club italiani che continuano ad imbastire trattative senza soluzioni di continuità. Colpo in entrata per l’Empoli che, con la formula del prestito secco, ha ingaggiato Capezzi della Sampdoria. Dopo gli arrivi di Higuain e Caldara, il Milan invece ha annunciato la cessione, sempre con la formula del prestito, di Gustavo Gomez al Palmeiras. Ragusa, che si aggregherà al Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

SQUADRE ACQUISTI CESSIONI ATALANTA GOLLINI (Por, Aston Villa, D) - SPORTIELLO (Por, Fiorentina, FP) - MATTIELLO (Dif, SPAL, FP) - D'ALESSANDRO (Cen, Benevento, FP) - DJIMSITI (Dif, Benevento, FP) - MARILUNGO (Att, Spezia, FP) - VIDO (Att, Cittadella, FP) - RADUNOVIC (Por, Salernitana, FP) - SUAGHER (Dif, Cesena, FP) - PESSINA (Cen, Spezia, FP) - FAZZI (Cen, Cesena, FP) - VALZANIA (Cen, Pescara, FP) - KRESIC (Dif, Avellino, FP) - ALMICI (Dif, Cremonese, FP) - CABEZAS (Att, Avellino, FP) - MONACHELLO (Att, Ascoli, FP) - MOLINA (Cen, Avellino, FP) - AGAZZI (Cen, Foggia, FP) - CAPONE (Att, Pescara, FP) - RECA (Dif, Wisla Plock, D) - TUMMINELLO (Att, Roma, D) - BETTELLA (Dif, Inter, D) – VARNIER (Dif, Cittadella, P) - CARRARO (C, Inter, D) - SPORTIELLO (Por, Atalanta, P) – ZAPATA (Att, Sampdoria, P) – PASALIC (Cen, Chelsea, P) CALDARA (Dif, Juventus, FP) - SPINAZZOLA (Dif, Juventus, FP) - RIZZO (Cen, Bologna, FP) - CRISTANTE (Cen, Roma, D) - KURTIC (Cen, SPAL, D) - PALOSCHI (Att, SPAL, D) - PETAGNA (Att, Spal, P) – MATTIELO (Dif, Bologna, P) – HAAS (Cen, Palermo, P) – CABEZAS (Cen, Fluminens, P) BOLOGNA PETKOVIC (Att, Verona, P) - RIZZO (Cen, Atalanta, FP) - BOLDOR (Dif, Verona, FP) - FERRARI (Dif, Verona, FP) - OIKONOMOU (Dif, Bari, FP) - FALCO (Cen, Pescara, FP) - OKWONKWO (Att, Brescia, FP) - VECSEI (Cen, Lugnao, FP) - PAZ (Dif, Lanus, FP) - DIJKS (Dif, Ajax, S) - CALABRESI (Dif, Roma, D) - SANTANDER (Att, Copenaghen, D) - SKORUPSKI (Por, Roma, D) – FALCINELLI (Att, Sassuolo, D) – MATTIELO (Dif, Bologna, P) KEITA (Dif, Birmingham, FP) - ROMAGNOLI (Dif, Empoli, FP) - VERDI (Att, Napoli, D) -FERRARI (Dif, Sampdoria, D) - MIRANTE (Por, Roma, D) – OIKONOMU (Dif, AEK Atene, P) – MASINA (Dif, Watford, D) – DI FRANCESCO (Att, Sassuolo, D) CAGLIARI CAPUANO (Dif, Crotone, FP) - MELCHIORRI (Att, Carpi, FP) - COLOMBATTO (Cen, Perugia, FP) - PAJAC (Cen, Perugia, FP) - SRNA (Dif, Shakhtar, S) – CASTRO (Cen, Chievo, D) – CERRI (Att, Juventus, P) - BRADARIC (Cen, Rijeka, D) CASTAN (Dif, Roma, FP) - SALAMON (Dif, SPAL, D) - KRAJNC (Dif, Frosinone, D) – MIANGUE (Dif, Standard Liegi, P) – GIANNETTI (Att, Livorno, P) CHIEVO TOMOVIC (Dif, Fiorentina, D) - TANASIJEVIC (Dif, Rad Belgrado, D) - FLORO FLORES (Att, Bari, FP) - FREY (Dif, Venezia, FP) - GARRITANO (Att, Carpi, FP) - JALLOW (Att, Cesena, FP) - MBAYE (Cen, Carpi, FP) - RIGIONE (Dif, Ternana, FP) - VALJENT (Dif, Ternana, FP) - KIYINE (Cen, Salernitana, FP) - DJORDJEVIC (Att, Lazio, S) - GIACCHERINI (Att, Napoli, D) INGLESE (Att, Napoli, FP) - BASTIEN (Cen, Standard Liegi, D) - CASTRO (Cen, Cagliari, D) EMPOLI BUCHEL (Cen, Verona, FP) - ROMAGNOLI (Dif, Bologna, FP) - BITTANTE (Dif, Carpi, FP) – RASMUSSEN (Dif, Rosenborg, D) – LA GUMINA (Att, Palermo, D) – CAPEZZI (Cen, Sampdoria, P) GABRIEL (Por, Milan, FP) - LUPERTO (Dif, Napoli, FP) - NINKOVIC (Cen, Genoa, FP) - CASTAGNETTI (Cen, SPAL, FP) – DONNARUMMA (Att, Brescia, D) – MELI (Dif, Pistoiese, P) FIORENTINA PEZZELLA (Dif, Betis, D) - SANCHEZ (Cen, Espanyol, FP) - VENUTI (Dif, Benevento, FP) - DIKS (Dif, Feyenoord, FP) - BAEZ (Att, Pescara, FP) - ZEKHNINI (Att, Rosenborg, FP) - SCHETINO (Cen, Esbjerg, FP) - VLAHOVIC (Att, Partizan, D) - HANCKO (Dif, Zilina, D) – LAFONT (Por, Tolosa, D) – CECCHERINI (Dif, Crotone, D) – NOORGARD (Cen, Brondy, D) BADELJ (Cen, svincolato) - SPORTIELLO (Por, Atalanta, FP) - FALCINELLI (Att, Sassuolo, FP) - LO FASO (Att, Palermo, FP) - GASPAR (Dif, Sporting, D) - TOMOVIC (Dif, Chievo, D), GIL DIAS (Cen, Monaco FP) FROSINONE BEGHETTO (Cen, Genoa, D) - KRAJNC (Dif, Cagliari, D) - BARDI (Por, Inter, D) - CHIBSAH (Cen, Benevento, D) – SPORTIELLO (Por, Atalanta, P) – MOLINARO (Dif, Torino, D) – GOLDANIGA (Dif, Sassuolo, P) – GHIGLIONE (Dif – Genoa, P) – PERICA (Att, Udinese, P) – HALLFREDSSON (Cen, Udinese, D) CITRO (Att, Trapani, FP) GENOA FIAMOZZI (Dif, Pescara, FP) - IMPROTA (Cen, Bari, FP) - NINKOVIC (Cen, Empoli, FP) - ASENCIO (Att, Avellino, FP) - MOROSINI (Cen, Avellino, FP) - GHIGLIONE (Dif, Pro Vercelli, FP) - BRLEK (Cen, Wisla Cracovia, FP) - CRISCITO (Dif, Zenit, S) - PIATEK (Att, Cracovia, D) – LAKICEVIC (Cen, Vojvodina, Svinc) – VODISEK (Cen, Lubiana, Svinc) – SANDRO (Cen, Benevento, Svin) – MAZZITELLI (Cen, Sassuolo, D) – ROMULO (Dif, Verona, D) – KOUAME (Att, Cittadella, D) – SPINELLI (Att, Tigre, D) COFIE (Cen, svincolato) - TAARABT (Att, Benfica, FP) - BERTOLACCI (Cen, Milan, FP) - PERIN (Por, Juventus, D) - BEGHETTO (Cen, Frosinone, D) – IZZO (Dif, Torino, D) – MIGLIORE (Cen, Cremonese, D) – SALCEDO (Att, Inter, P) - GHIGLIONE (Dif – Frosinone, P) INTER JOAO MARIO (Cen, West Ham, FP) - NAGATOMO (Dif, Galatasaray, FP) - BIABIANY (Att, Sparta Praga, FP) - MANAJ (Att, Granada, FP) - PUSCAS (Att, Novara, FP) - LONGO (Att, Tenerife, FP) - RADU (Por, Avellino, FP) - FORTE (Att, Spezia, FP) - DI GENNARO (Por, Spezia, FP) - CARRARO (Cen, Pescara, FP) – NAINGGOLAN (Cen, Roma, D) – POLITANO (Att, Sassuolo, P) – MARTINEZ (Att, Racing Club Avellaneda, D) - SALCEDO (Att, Genoa, P) CANCELO (Dif, Valencia, FP) - LOPEZ (Dif, Benfica, FP) - RAFINHA (Cen, Barcellona, FP) -BARDI (Por, Frosinone, D) - ZANIOLO (Cen, Roma, D) – SANTON (Dif, Roma, D) – BETTELLA (Dif, Atalanta, D) – CARRARO (C, Atalanta, D) – EDER (Att, Jiangsu Suning, D) JUVENTUS CALDARA (Dif, Atalanta, FP) - SPINAZZOLA (Dif, Atalanta, FP) - PJACA (Att, Schalke, FP) - KEAN (Att, Verona, FP) - MANDRAGORA (Cen, Crotone, FP) - ROGERIO (Dif, Sassuolo, FP) - CERRI (Att, Perugia, FP) - TELLO (Cen, Bari, FP) - BRIGNOLI (Por, Benevento, FP) - MARRONE (Cen, Bari, FP) - CLEMENZA (Cen, Ascoli, FP) - DEL FABRO (Dif, Novara, FP) - AUDERO (Por, Venezia, FP) - BELTRAME (Att, Go Ahead Eagles, FP) - PERIN (Por, Genoa, D) - FAVILLI (Att, Ascoli, D) - EMRE CAN (Cen, Liverpool, S) – CANCELO (Dif, Valencia, D) – CRISTIANO RONALDO (Att – Real Madrid – D) – MAKOUN (Cen, Asociacion Civil Zamora Fc, P)- TOURE (Cen, WERDER BREMA, D) - BONUCCI (Dif, Milan, D) BUFFON (Por, svincolato) - ASAMOAH (Dif, svincolato) - HOWEDES (Dif, Schalke, FP) - LICHTSTEINER (Dif, Arsenal, S) - CERRI (Att, Cagliari, P) – ROGEIRO (Dif, Sassuolo, P) – AUDERO (Por, Sampdoria, P) – BRIGNOLI (Por, Palermo, D) - MANDRAGORA (Cen, Udinese, D) - CALDARA (Dif, Milan, D) – HIGUAIN (Att, Milan, P) LAZIO CATALDI (Cen, Benevento, FP) - LOMBARDI (Att, Benevento, FP) - KISHNA (Att, ADO Den Haag) - MINALA (Cen, Salernitana, FP) - MORRISON (Cen, Atlas, FP) - MAURICIO (Dif, Legia Varsavia, FP) - ROSSI (Cen, Salernitana, FP) - PALOMBI (Att, Salernitana, FP) - OIKONOMIDIS (Att, Western Sidney, FP) - DURMISI (Dif, Betis, D) – SPORCATI (Att, Salernitana, D) – BERISHA (Cen, Salisburgo, D) – PROTO (Por, Olympiacos, D)- ACERBI (Dif, Sassuolo, D) – BADELJ (Cen, Fiorentina, Svinc) – CORREA (Cen, Siviglia, D) MARCHETTI (Por, svincolato) - DE VRIJ (Dif, svincolato) - NANI (Att, Valencia, FP) - DJORDJEVIC (Att, Chievo, S) – FELIPE ANDERSON (Att, West Ham, D) MILAN BACCA (Att, Villarreal, FP) - BERTOLACCI (Cen, Genoa, FP) - SIMIC (Dif, Crotone, FP) - GABRIEL (Por, Empoli, FP) - PLIZZARI (Por, Ternana, FP) – REINA (Por, Napoli, Svin) – STRINIC (Dif, Sampdoria, Svin) – HALILOVIC (Att, Las Palmas, Svin) - CALDARA (Dif, Juventus, D) – HIGUAIN (Att, Juventus, P) BONUCCI (Dif, Juventus, D) - GOMEZ (Dif, Palmeiras, P) NAPOLI INGLESE (Att, Chievo, FP) - MAKSIMOVIC (Dif, Spartak Mosca, FP) - GRASSI (Cen, SPAL, FP) - LUPERTO (Dif, Empoli, FP) - R. INSIGNE (Att, Parma, FP) - BIFULCO (Att, Pro Vercelli, FP) - LASICKI (Dif, Wisla Plock, FP) - VERDI (Att, Bologna, D) – YOUNES (Cen, Ajax, Svin) – CICIRETTI (Att, Benevento, Svin) – MERET (Por, Udinese, D) – KARNEZIS (Por, Udinese, D) – FABIAN RUIZ (Cen, Betis, D) – LEANDRINHO (Att – Atl. Mineiro – P) REINA (Por, svincolato) - RAFAEL (Por, svincolato) - MAGGIO (Dif, svincolato) - MILIC (Dif, svincolato) – GIACCHERINI (Att, Chievo, D) – SEPE (Por – Parma – P) – ANASTASIO (Dif, Cosenza, P) – PALMIERI (Cen, Cosenza, P) – CICIRETTI (Att, Parma, P) PARMA STULAC (Cen, Venezia, D) – SEPE (Por – Napoli – P) – BRUNO ALVES (Dif, Rangers, Svin) – GOBBI (Dif, Chievo, Svin) – CICIRETTI (Att, Napoli, P) LUCARELLI (Dif, svincolato) - INSIGNE (Att, Napoli, FP) - CICIRETTI (Att, Benevento, FP) ROMA VERDE (Att, Verona, FP) - CASTAN (Dif, Cagliari, FP) - TUMMINELLO (Att, Crotone, FP) - PONCE (Att, Lille, FP) - SADIQ (Att, NAC Breda, FP) - SOLERI (Att, Almeria, FP) - GYOMBER (Dif, Bari, FP) - RICCI (Cen, Salernitana, FP) - MACHIN (Cen, Pescara, FP) - CORIC (Cen, Dinamo Zagabria, D) - MARCANO (Dif, Porto, S) - CRISTANTE (Cen, Atalanta, D) - KLUIVERT (Att, Ajax, D) - MIRANTE (Por, Bologna, D) - ZANIOLO (Cen, Inter, D) – SANTON (Dif, Inter, D) – PASTORE (Cen, Psg, D) – BIANDA (Dif, Lens, D) – FUZATO (Por, Palmeiras, D) – OLSEN (Por, Copenaghen, P) LOBONT (Por, svincolato) - SILVA (Dif, Sporting Lisbona, FP) - CALABRESI (Dif, Bologna, D) - TUMMINELLO (Att, Atalanta, D) - SKORUPSKI (Por, Bologna, D) – NAINGGOLAN (Cen, Inter, D) – BRUNO PERRES (Dif, San Paolo, P) – PONCE (Att, AEK Atene, P) – ALISSON (Por, Liverpool, D) - DEFREL (Att, Sampdoria, P) SAMPDORIA BELEC (Por, Benevento, D) - BONAZZOLI (Att, SPAL, FP) - SIMIC (Dif, SPAL, FP) - ROLANDO (Cen, Palermo, FP) - FERRARI (Dif, Bologna, D) - COLLEY (Dif, Genk, D) – PEETERS (Cen, Brugge, D) – JANKTO (Cen, Udinese, P) – TAVARES (Dif, San Paolo, P) – AUDERO (Por, Juventus, P) – DEFREL (Att, Roma, P) – RONALDO VIEIRA (Cen, Leeds, D) STRINIC (Dif, svincolato) - FERRARI (Dif, Sassuolo, FP) - DJURICIC (Cen, Sassuolo, S) - VIVIANO (Por, Sporting, D) – VRIONI (Dif, Venezia, P) – TORREIRA (Cen, Arsenal, D) – ALVAREZ (Cen, Resc.) – ZAPATA (Att, Atalanta, P) – RAFAEL (Por, Napoli, Svinc) - CAPEZZI (Cen, Empoli, P) – TOZZO (Port, Verona, P) SASSUOLO FALCINELLI (Att, Fiorentina, FP) - TROTTA (Att, Crotone, FP) - RICCI (Att, Crotone, FP) - FERRARI (Dif, Sampdoria, FP) - SCAMACCA (Att, Cremonese, FP) - MARCHIZZA (Dif, Avellino, FP) - BANDINELLI (Cen, Perugia, FP) - DJURICIC (Cen, Sampdoria, S) – DI FRANCESCO (Att, Bologna, D) - ROGEIRO (Dif, Juventus, P) – BOURABIA (Cen, Konyaspor , D) – BOGA (Cen, Chelsea, P) – BRIGNOLA (Att, Benevento, D) ROGERIO (Dif, Juventus, FP) - LEMOS (Dif, Las Palmas, FP) - POLITANO (Att, Inter, P) – FALCINELLI (Att, Bologna, D) - MAZZITELLI (Cen, Genoa, D) -ACERBI (Dif, Lazio, D) - GOLDANIGA (Dif, Frosinone, P) – RICCI (D, Benevento, P) – BANDINELLI (C, Benevento, P) – RAGUSA (Att, Verona, P) SPAL PALOSCHI (Att. Atalanta, D) – KURTIC (Cen, Atalanta, D) - SALAMON (Dif, Cagliari, D) - GOMIS (Por, Torino, D) - VIVIANI (Cen, Verona, D) - CASTAGNETTI (Cen, Empoli, FP) - CREMONESI (Dif, Entella, FP) - FINOTTO (Att, Ternana, FP) - FARES (Cen, Verona, P) – KATUMA (Cen, Novara, D) – DICKMANN (Dif, Novara, D) - MILINKOVIC SAVIC (Por, Torino, P) – VALOTI (Cen, Verona, P) – PETAGNA (Att, Atalanta, P) – DJOUROU (Cen, Antalyaspor, D) – MONCINI (Att, Spal, D) – NIKOLIC (Cen, Belgrado, P) MERET (Por, Udinese, FP) - GRASSI (Cen, Napoli, FP) - MATTIELLO (Dif, Atalanta, FP) - BONAZZOLI (Att, Sampdoria, FP) - SIMIC (Dif, Sampdoria, FP) – BORRIELLO (Att, Svin) TORINO PARIGINI (Att, Benevento, FP) - AJETI (Dif, Crotone, FP) - BOYE (Att, Celta, FP) - LUKIC (Cen, Levante, FP) - AVELAR (Dif, Amiens, FP) - ARAMU (Att, Entella, FP) - IZZO (Dif, Genoa, D) – N’KOULOU (Dif, Lione, Risc) – BREMER (Dif, Atl. Mineiro, D) – MEITE (Cen, Monaco, D) – DAMASCAN (Att, Sheriff Tiraspol , D) BURDISSO (Dif, svincolato) - N'KOULOU (Dif, Lione, FP) - CARLAO (Dif, Apoel Nicosia, P) - GOMIS (Por, SPAL, D) – AVELAR (Dif, Corinthians, P) – MILINKOVIC SAVIC (Por, Spal, P) - MOLINARO (Dif, Frosinone, D) – BOYE’ (Att, AEK Atene, P) UDINESE MERET (Por, SPAL, FP) - HEURTAUX (Dif, Verona, FP) - BADU (Cen, Bursaspor, FP) - KARNEZIS (Por, Watfor, FP) - LUCAS EVANGELISTA (Cen, Estoril, FP) - KONE (Cen, AEK Atene, FP) - JAADI (Cen, Asteras, FP) - WAGUE (Dif, Watford, FP) - COULIBALY (Cen, Pescara, FP) - COPPOLARO (Dif, Brescia, FP) - VIZEU (Att, Flamengo, D) - TER AVEST (Dif, Twente, D) – OPOKU (Dif, Africain, D) – PUSSETTO (Att, Huracan, D) – MANDRAGORA (Cen, Juventus, D) – NICOLAS (Por, Verona, P) ZAMPANO (Dif, Pescara, FP) - MATOS (Att, Verona, FP) - MERET (Por, Napoli, D) – KARNEZIS (Por, Napoli, D) - JANKTO (Cen, Sampdoria, P) – WIDMER (Dif, Basilea, D) - PERICA (Att, Udinese, P)- HALLFREDSSON (Cen, Frosinone, D)