CALCIOMERCATO JUVENTUS MILINKOVIC / Igli Tare, nella giornata di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio, ha fatto anche un punto sul calciomercato biancoceleste ed in particolare sulla questione Milinkovic-Savic, talento serbo che piace a Juventus e Real Madrid: "Oggi non posso dirvi cosa accadrà da qui alla fine del mercato estivo. La squadra è pronta. Milinkovic non è stato messo sul mercato dalla società: però qualora si presentasse una proposta giusta per il club e per il giocatore, la terremo in considerazione e la valuteremo.

In caso contrario Sergej sarà felice di rimenere in biancoceleste".

Tare non si è voluto sbilanciare su un eventuale sostituto: "Qualora partisse, non voglio fasciarmi la testa ora su chi possa essere il suo sostituto. Ho cercato di portare alla Lazio giocatori adeguati e con caratteristiche giuste per i nostri obiettivi. I nostri calciatori devono possedere lo spirito da guerriero, utile a militare nel calcio di alto livello. i giocatori arrivati possono aiutare il club a fare un passo in avanti. Anderson? Domani partirà per il ritiro della Germania per essere valutato, credo che andrà un anno in prestito".