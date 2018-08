CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI MILAN HIGUAIN CALDARA ALEX SANDRO PJANIC MILINKOVIC-SAVIC POGBA - Sono stati giorni intensi e di duro lavoro per la coppia mercato della Juventus composta dal direttore generale Beppe Marotta e dal direttore sportivo Fabio Paratici. I due hanno fatto la spola tra gli uffici milanesi del club bianconero, la sede del Milan e Palazzo Parigi, tutto ampiamente documentato dall'inviato di Calciomercato.it, per chiudere la triplice operazione che ha portato il ritorno a Torino di Leonardo Bonucci e lo spostamento in rossonero di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara. Ma il mercato della 'Vecchia Signora' potrebbe non essere finito qui.

CALCIOMERCATO JUVENTUS TERZINO SINISTRO ALEX SANDRO

Dalla Francia continuano a rimbalzare voci sul forte interesse del Paris Saint-Germain per Alex Sandro. Per il 27enne terzino sinistro brasiliano, il club francese sarebbe disposto a offire una cifra vicina ai 50 milioni di euro, mentre lo stesso calciatore starebbe discutendo con la società di un possibile prolungamento contrattuale. In questa sessione, ci siamo abituati alle sorprese più disparati, dunque non è da escludere una eventuale partenza dell'ex Porto. Per l'eventuale sostituzione, il nome più suggestivo è quello di Marcelo del Real Madrid, di cui si è già parlato nelle scorse settimane.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CENTROCAMPO PJANIC MILINKOVIC-SAVIC POGBA

Al momento, però, si tratta soltanto di una suggestione, appunto. Altri calciatori sul taccuino sono Juandele Matteodel(finito nel mirino anche del).

Le parole del vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, hanno scatenato nuove voci su un possibile altro colpo dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Il pensiero corre al centrocampo, dove le indiscrezioni sul futuro di Miralem Pjanic continuano a circolare con una certa insistenza. In particolare, il regista bosniaco è un obiettivo del Manchester City di Pep Guardiola, ma per convincere i bianconeri a cederlo serve un'offerta da 90/100 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse arrivare, Marotta e Paratici potrebbero davvero vacillare e, in caso di cessione dell'ex Roma, andare all'assalto di due top player della linea mediana. Uno è il 'solito' Sergej Milinkovic-Savic, che la Lazio sta cercando di blindare con il prolungamento del contratto e adeguamento dell'ingaggio. L'altro è un 'cavallo di ritorno', il secondo dopo Bonucci: quel Paul Pogba che, dopo il ritorno al Manchester United, non è riuscito ad essere così decisivo come successo durante la sua esperienza con la maglia della Juve. Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato e tutto può ancora accadere: riflettori puntati sulle prossime mosse della società piemontese.