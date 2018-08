Serie A, tutte le trattative ufficiali al 2 agosto

CALCIOMERCATO SERIE A UFFICIALI TRATTATIVE OPERAZIONI / MILANO - Calciomercato.it vi propone tutte le trattative e le operazioni ufficiali delle squadre di Serie A fino ad oggi. Giornata intensa per il club italiani che continuano ad imbastire trattative senza soluzioni di continuità. In attesa che arrivino le ufficialità di Bonucci alla Juventus e di Higuain e Caldara al Milan, il club bianconero ha confermato l’arrivo di Idrissa Touré, centrocampista classe 1998 cresciuto nel vivaio del Lipsia ed in arrivo dal Werder Brema. Giornata di arrivi anche in casa Sassuolo, con l’ufficializzazione di Enrico Brignola dal Benevento a titolo definitivo.

Al club campano sono stati ceduti in prestito Federico Ricci e Filippo Bandinelli.