CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI MILINKOVIC-SAVIC POGBA / È il giorno della maxi-operazione, delle visite e quindi le firme, poi gli annunci ufficiali. È il giorno di Mattia Caldara e Gonzalo Higuain al Milan, di Leonardo Bonucci alla Juventus. Di nuovo, un anno dopo l'addio. Un anno dopo aver ereditato la fascia di capitano rossonera. E le polemiche di un'estate fa raddoppiano adesso: con i tifosi milanisti che non hanno preso benissimo (eufemismo) la sua decisione di abbandonare l'armata rossonera di cui doveva essere il condottiero ed attendono con ansia le sue parole in conferenza stampa ed il l'incrocio nuovamente da avversario; ma anche i fan di fede bianconera non l'hanno ancora perdonato, soprattutto per quell'esultanza col classico gesto in cui li invitava a "sciacquarsi la bocca" dopo il gol proprio contro la Juve.

Calciomercato Juventus, le mosse dopo Bonucci: obiettivi Milinkovic-Savic e Pogba

Tant'è vero che pochi giorni fa, mentre la trattativa stava decollando, su Twitter era volato in tendenza l'hashtag juventino #NoiBonucciNonLoVogliamo. Massimiliano, dagli Stati Uniti, lo ha 'perdonato': "Leonardo Bonucci rientra da noi dopo un anno: è un giocatore importante e in sei mesi non è assolutamente cambiato". I tifosi forse impiegheranno qualche giorno in più.

La Juventus però non si ferma. L'obiettivo è la Champions League, da conquistare già quest'anno. L'innesto stratosferico di Cristiano Ronaldo ha alzato inevitabilmente l'asticella delle ambizioni e il fascino di una società che ora attira i migliori giocatori al mondo. Per completarla, la dirigenza sogna anche un altro grande nome in mezzo al campo. I nomi? Sergej Milinkovic-Savic, che la Lazio spera di trattenere ma può mettere sul piatto un ingaggio massimo da 3 milioni di euro a stagione, e Paul Pogba.