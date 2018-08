Calciomercato Udinese, Danilo cacciato dal ritiro: c'è il Frosinone

CALCIOMERCATO UDINESE DANILO FROSINONE / Animi accesi nel ritiro dell'Udinese.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', al termine dell'amichevole (vinta) col Leicester di quattro giorni fa c'è stato un'acceso diverbio tra(ormai ex capitano dei friulani) ed il esponsabile dell'area tecnica: il brasiliano si è lamentato per la scarsa considerazione da parte(non l'hai mai schierato titolare in questa pre-season, eccezion fatta per il test col). Una situazione che ha spinto il centrale a sbottare davanti alla dirigenza che, però, si è schierata dalla parte del proprio tecnico: Danilo è stato rispedito a Udine, dove si sta allenando con tutti gli altri giocatori fuori dal progetto tecnico. Per lui, ora, si spalancano le porte del: i ciociari hanno bussato alla porta per lui, se gli garantiranno lo stesso ingaggio che percepisce in Friuli (biennale da 600mila euro) l'affare si può anche concludere in tempi brevi.