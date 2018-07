CALCIOMERCATO LAZIO TIAGO CASASOLA / Il futuro di Tiago Casasola potrebbe essere nuovamente a Roma, ma stavolta con la maglia della Lazio. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il difensore argentino classe 1995 della Salernitana è finito in queste settimane nel mirino di diversi club, tra cui Deportivo La Coruna e Independiente Medellin, ma la proprietà campana ha alzato il muro sulla sua partenza.

Ad oggi, il giocatore (con un passato da calciatore di proprietà della) è considerato una pedina potenzialmente utile in ottica Lazio, se non già in questa sessione di mercato, per il futuro prossimo. In tal senso, giova ricordare che Claudio, oltre che presidente della società capitolina, è co-proprietario proprio della Salernitana.

Da qui alla fine del mercato non sono escluse sorprese o accelerazioni, ma ad oggi la sensazione generale è che il difensore potrebbe restare a Salerno per continuare il suo percorso di crescita in vista del possibile 'salto' in biancoceleste.