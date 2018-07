NEWS LAZIO LUIZ FELIPE/ Tornato alla Lazio dopo il prestito in Serie B alla Salernitana, Luiz Felipe ha conquistato Simone Inzaghi, ritagliandosi sempre più spazio durante la scorsa stagione.

Il centrale brasiliano ha analizzato così il 3-0 inflitto dai biancoceleste alla Spal nell'amichevole che ha chiuso il ritiro estivo di Auronzo di Cadore:

"Grande ritiro, adesso torniamo a casa e siamo pronti per ricominciare - ha dichiarato ai microfoni di 'Lazio Style Channel' - Qui alla Lazio sto bene, nessuno si aspettava la mia crescita ed è un motivo in più per essere felice. In difesa stiamo lavorando bene e sta migliorando l'intero reparto".