CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC CHELSEA / "Il bilancio è però provvisorio perché la permanenza di Milinkovic-Savic per noi sarebbe importante". Non si è nascosto Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, in conferenza stampa: l'eventuale addio del serbo potrebbe indebolire significativamente la sua rosa. Il patron Lotito continua a resistere per il suo gioiello, ma le pretendenti non mollano la presa.

Calciomercato Lazio, maxi offerta del Chelsea per Milinkovic-Savic

Se, almeno momentamente, si sono messe in una posizione defilata, c'è ilche in queste ore ha deciso di fare sul serio per il 'Sergente'.

Sarri ha chiesto espressamente il suo acquisto ad Abramovich: vuole portare Milinkovic in Premier League. E per accontentarlo, il patron russo è pronto a mettere mano al portafoglio: stando a quanto riporta 'Repubblica', infatti, i 'Blues' hanno recapitato un'offerta da 115 milioni di euro più il cartellino di Charles Musonda, trequartista belga classe '96, in quel di Formello. Ora la palla passa a Lotito.