CALCIOMERCATO LAZIO HOWEDES / Pista italiana per Benedikt Höwedes, difensore tedesco che lo scorso anno ha vestito - con poca fortuna - la maglia della Juventus: il calciatore, infatti, secondo quanto riferisce al stampa turca è finito nel mirino della Lazio.

Una semplice idea al momento per la società capitolina che deve fare i conti con la forte concorrenza del: al momento è proprio il club turco ad essere favorito per l'acquisto del classe 1988, di proprietà dello Schalke 94 e nel mirino anche di alcune società della Bundesliga. La scorsa stagione Höwedes, complici anche una serie di lunghi stop per infortunio, ha messo assieme appena tre presenze, realizzando anche una rete.