CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI HIGUAIN MAROTTA / Oggi sarà una giornata intensa per il calciomercato Juventus. "Faremo il punto domani", le parole di Marotta in merito al triangolo Bonucci-Caldara-Higuain col Milan, raccolte ieri dall'inviato di Calciomercato.it, che confermano come le prossime ore potrebbero essere decisive per il ritorno del centrale azzurro, ma anche per definire quelle del 'Pipita' e dell'ex Atalanta appena sbarcato a Vinovo.

Calciomercato Juventus: difesa

Tutto ruota attorno a Leonardo Bonucci: l'esperto difensore ha espresso la volontà di tornare alla Juventus. E le due società, 'Vecchia Signora' e 'Diavolo', sono a lavoro per accontentarlo trovando una formula che possa soddisfare tutti quanti. I rossoneri, in ottica di un ringiovanimento della rosa, vogliono Caldara in cambio del loro capitano. I bianconeri non vorrebbero privarsi di lui e molto potrebbe dipendere anche dal futuro di Rugani: il Chelsea sbarcherà in queste ore a Milano e potrebbe arrivare la tanto attesa accelerata definitiva ad un affare già concordato sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: centrocampo

Occhio quindi alla posizione di: potrebbe essere lui, alla fine, la carta per convincere il Milan a lasciar andar via Bonucci.

Sulla mediana il discorso è molto più fluido: verrà fatto un investimento importante soltanto in caso di addio di Pjanic. E per vedere partire quest'ultimo c'è bisogno di una offerta 'monstre', ossia non meno di 80 milioni di euro. Il Manchester City - per voce di Guardiola - al momento ha frenato, il Chelsea - con la mediazione di Ramadani - potrebbe farci un pensiero durante i prossimi discorsi in programma coi bianconeri, mentre il Psg non ha ancora mosso passi concreti. Se alla fine il bosniaco venisse ceduto Marotta partirebbe alla caccia del top player: Milinkovic-Savic della Lazio o il romantico ritorno di Pogba, anche se il nodo ingaggio potrebbe non essere semplice da superare.

Calciomercato Juventus: attacco

Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la permanenza (verrebbe da dire 'forzata' vista la stima di Allegri) di Mandzukic hanno ridotto di molto lo spazio per Gonzalo Higuain. Dopo due anni il 'Pipita' potrebbe quindi lasciare Torino: il Chelsea è interessato da diverso tempo ma, per politica progettuale, non ha intenzione di proporgli un contratto a lunga scadenza vista l'età. Un problema che, invece, non sembra avere il Milan, intenzionato a compiere un acquisto ad effetto in attacco: l'argentino sarebbe il profilo ideale per riaccendere una piazza frastornata dopo le ultime vicissitudini societarie e Leonardo, dopo averlo corteggiato già ai tempi del Psg, ha intenzione di presentarsi nel migliore dei modi ai tifosi. Juventus permettendo chiaramente. Il prezzo del sudamericano è fissato: 60 milioni di euro. Sotto questa soglia la 'Vecchia Signora' non ha intenzione di scendere, altrimenti sarebbe costretta a registrare a bilancio una minusvalenza.