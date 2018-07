CALCIOMERCATO SPORTING GANSO SIVIGLIA/ Paulo Henrique Ganso è sempre più vicino allo Sporting.

Come riferito da 'Record', la trattativa tra il club lusitano e ilè in fase avanzata e l'agente del centrocampista brasiliano è volato a Lisbona per chiudere l'affare. Nelle ultime settimane, Ganso era stato accostato anche a Milan e Lazio.