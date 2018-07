CALCIOMERCATO JUVENTUS / Il calciomercato Juventus, nonostante il colpo Ronaldo, non è ancora finito, anzi: le ultime settimane di trattative si preannunciano scoppiettanti sia in entrata che in uscita. L'urgenza al momento è rappresentata dalle cessioni: Rugani al Chelsea è operazione in dirittura d'arrivo, con o senza Higuain ancora da decidere. Sul 'Pipita' c'è il pressing del Milan che offrirebbe 7,5 milioni per tre anni all'argentino. Attenzione poi ai movimenti a centrocampo: il pressing di Manchester City e Paris Saint-Germain su Pjanic, potrebbe portare alla cessione del bosniaca e aprire la strada ad un grande colpo a centrocampo.

Calciomercato Juventus: difesa

Per la difesa, il calciomercato della Juventus è tutto in divenire. Rugani è destinato al Chelsea per una cifra intorno ai 40 milioni di euro: il sostituto potrebbe arrivare dall'Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus: centrocampo

Il più facile da raggiungere sarebbevisto che l'Atletico Madrid punta a rinnovare il contratto di Godin , il preferito da Allegri. Ma attenzione anche a piste più giovani come. Per la fascia i nomi 'caldi' sono Alex

A centrocampo tutto ruota intorno a Miralem Pjanic: una sua uscita, a fronte di un'offerta importante, aprirebbe la strada ad un colpo a centrocampo. Rabiot il nome più facilmente raggiungibile, il ritorno di Pogba una romantica suggestione, il nome di Milinkovic-Savic è invece il sogno neanche troppo nascosto. Per il serbo la Lazio chiede oltre 100 milioni di euro e i bianconeri potrebbero sfruttare gli almeno 80 milioni della cessione di Pjanic più la mediazione di Jorge Mendes per rendere fattibile l'operazione.

Calciomercato Juventus: attacco

Dopo l'arrivo di Ronaldo, le trattative sono in uscita: per Pjaca è sfida tra Fiorentina e Sampdoria, mentre per Higuain il Milan sta cercando di inserirsi nella trattativa con il Chelsea. I rossoneri potrebbero offrire un contratto di almeno tre anni da 7,5 milioni di euro, con i soldi del cartellino ricavati dalle cessioni di Kalinic all'Atletico Madrid e di Bonucci (Psg, Manchester United o Chelsea).