CALCIOMERCATO LAZIO RAMIRES / I rapporti non idilliaci tra Lazio e Inter (alla luce del trasferimento a parametro zero di de Vrij) rischiano di complicare l'affare Ramires per il club biancoceleste.

Lo scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', secondo cui il giocatore brasiliano è ai ferri corti con il, di proprietà di Suning così come l'Inter. Il giocatore ha già manifestato la sua volontà di lasciare la Cina per far ritorno in Europa, alla Lazio, dove sarebbe pronto per lui un contratto da 4 milioni più bonus a stagione per tre anni (in casa biancoceleste si punta sullo svincolo del brasiliano). Lo Jiangsu Suning, però, starebbe provando a bloccare l'operazione, 'minacciando' di tenere fermo Ramires fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza del contratto.