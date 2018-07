CALCIOMERCATO SERIE A/ Christian Norgaard è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il giocatore danese classe '94 arriva dal Brondby. Un colpo alla Pantaleo Corvino per il club viola che rinforza così il suo centrocampo dopo la partenza di Milan Badelj. Ma Norgaard non è l'unico acquisto non particolarmente noto di questa sessione di calciomercato. Oltre al danese, giocatore che ha fatto tutta la trafila della Nazionale, dall'under 16 all'under 21, giocherà in Serie A con la maglia Viola anche il giovanissimo portiere francese Alban Lafont. Il classe '99 vanta già più di 100 presenze fra Ligue 1 e Coppa di Francia, tutte con la maglia del Tolosa. Un'altra squadra nota per colpi di questo tipo è il Genoa di Preziosi, che ha portato in Liguria il centravanti classe 1995, Piatek. Il polacco nella scorsa stagione ha realizzato 21 reti in 38 presenze ufficiali con la maglia del KS di Cracovia.

Calciomercato, Udinese: in attacco il restyling sa di Sud America

Sempre dall'est Europa, stavolta dai Balcani, arriva. Il nuovo giocatore del Grifone, classe '93, proviene dal Vojvodina, squadra serba, che 3 stagioni fa ha eliminato la Sampdoria ai preliminari di Europa League. C'è già aria di derby.

Anche l'Udinese della famiglia Pozzo è un'altra squadra solita a questo genere di trasferimenti. In attacco infatti, il club friulano si è assicurato le prestazioni del brasiliano Felipe Vizeu e l'argentino Ignacio Pussetto. Il primo arriva dal Flamengo. L'Udinese ha completato il suo acquisto nella sessione invernale. Vizeu, nato nel 1997, dispone di un gran fisico e buona abilità palla al piede. Pussetto proviene invece dall'Huracan, club storico in Argentina. Un'operazione decisamente importante per l'Udinese, che ha sborsato 7 milioni per portare l'attaccante albiceleste in Friuli. Pussetto può giocare sia da punta avanzata che da ala destra, ruolo nel quale ha infiammato i suoi tifosi servendo 14 assist in Primera Division Argentina.