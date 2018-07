p>LAZIO INZAGHI AURONZO / "L'anno scorso questo ritiro è stato fondamentale per vincere la Supercoppa contro la, nessuno ci credeva - così ha detto Simonedurante la presentazione dellaalla cittadinanza di Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo - I miei ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile visto che abbiamo vinto anche a Torino e probabilmente avremmo meritato di più anche nella gara di ritorno. Poi la stagione si è conclusa con una macchia ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi". Sull’arrivo di CR7 in Serie A ha aggiunto: “in Italia è un bene per tutti, è un grandissimo campione che ha vinto tutto. È uno stimolo in più per me come allenatore e per i miei ragazzi. Cercheremo di dare filo da torcere alla, all'e allacome abbiamo sempre fatto".