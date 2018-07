VIDEO CM.IT - Napoli, Ancelotti e i nuovi acquisti si presentano

NAPOLI ANCELOTTI TIFOSI / I tifosi del Napoli abbracciano Carlo Ancelotti e i nuovi acquisti. I vari Meret, Karnezis, Fabian Ruiz, Inglese e Verdi si presentano ai supporters azzurri nel ritiro di Dimaro.

L'evento avrebbe dovuto svolgersi nella piazza principale del comune trentino, ma l'acquazzone abbattutosi sulla zona ha fatto sì che il tutto fosse dirottato all'interno del teatro cittadino. Ancora qualche piccolo problema con l'italiano per Fabian Ruiz, con Verdi che, sfruttando i suoi trascorsi in Liga all'si prodiga nelle vesti di traduttore per il compagno.