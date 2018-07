p>CALCIOMERCATO LAZIO LUIZ FELIPE/ Intervenuto in conferenza stampa dopo l'amichevole contro l'Auronzo di Cadore,ha analizzato così il calciomercato della: "L'addio di? Era forte, ora deve arrivare un grande giocatore come lui - ha dichiarato il difensore brasiliano - qualcosa arriverà dal mercato. Durmisi e Berisha sono forti. Acerbi? E' un grande difensore come de Vrij".