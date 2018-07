PREVISIONI METEO LUGLIO / Settimana con piogge quella che va dal 9 al 15 luglio: le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano la possibilità di piogge e temporali in Italia, in particolare nelle Regioni settentrionali.

Previsioni meteo luglio: piogge e temporali al Nord

Se lunedì preverrà il tempo sereno o poco nuvoloso su tutto lo Stivale, da martedì le cose cambieranno con introduzione di unaproveniente dalla Germania che lambirà anche il Nord Italia.

Così tra martedì e mercoledì su Alpi, Prealpi e pianure vicine ci saranno temporali e acquazzoni, mentre sul resto dell'Italia persisterà il clima estiva con sole e temperature nella media stagionale. Giovedì le previsioni meteo indicano l'arrivo di un nuovo fronte che porterà ad altri temporali: anche in questo caso le piogge cadranno soltanto sul Nord Italia. Centro e Sud continueranno a vivere condizioni tipicamente estive, anzi è previsto un aumento delle temporature, partendo da Sicilia e Sardegna. Infine, non può essere escluso qualche fenomeno temporalesco sulla dorsale adriatica e clima che inizierà a divenire più caldo al Centro Sud a partire dalle nostre Isole Maggiori.