PASTORE ROMA RUOLO / Potrebbe esserci una nuova ribalta in Serie A per Javier Pastore. La Roma sta facendo più di un pensierino al fantasista ex Palermo, la cui avventura al Paris Saint-Germain sembra arrivata ai titoli di coda. I giallorossi stanno valutando il possibile ingaggio del 'Flaco', che ritornerebbe così in Italia a sette anni di distanza dopo le due stagioni vissute da protagonista in Sicilia.

Una pedina di qualità che il tecnico Di Francesco (fresco di rinnovo, ndr) potrebbe impiegare in diverse zone del campo nel suo progetto tattico.

Calciomercato Roma, Pastore nel 4-3-3 di Di Francesco

L'argentino nella lunga esperienza sotto la Tour Eiffel si è spesso dovuto 'adattare' in altri ruoli vista la concorrenza e i tanti campioni presenti nelle ultime stagioni al PSG. Da classico trequartista o seconda punta dietro al centravanti, Pastore nel club campione di Francia ha arretrato diverse volte il proprio raggio d'azione giostrando da mezzala a centrocampo, o impiegato nel tridente offensivo largo sulla sinistra.

Pastore potrebbe rappresentare un jolly offensivo molto prezioso per Di Francesco e in grado di consentire al mister giallorosso di variare anche a gara in corso lo schieramento in campo. Il classe '89 nel 4-3-3 dei capitolini agirebbe da interno per dare più imprevedibilità ed estro alla manovra, o altrimenti sull'esterno del trio offensivo in supporto alla prima punta Dzeko. Maturità tattica e duttilità al servizio della Roma: presto sapremo se Pastore sarà nuovamente protagonista in Serie A.