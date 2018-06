JUVENTUS HIGUAIN / Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus al centro di numerose voci di mercato e attualmente impegnato con l'Argentina nella preparazione al Mondiale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TNT Sports'.

Queste le parole del 'Pipita': "Non ho mai avuto dubbi riguardo al Mondiale. Da bambino non mi sarei mai immaginato che avrei giocato tre Mondiali. Disputare una Coppa del Mondo è il top per un calciatore. Sto molto bene di testa. Posso giocare tranquillamente con il Kun (Aguero, n.d.r.). Critiche? La gente spera che ti vada male per festeggiare, ma io sono contento e orgoglioso della carriera che ho fatto e che faccio“.