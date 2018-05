NAPOLI MALDINI ANCELOTTI / L'approdo di Carlo Ancelotti a Napoli ha scosso il mondo del calcio italiano. Paolo Maldini, bandiera milanista, ha parlato del suo ex allenatore e della Nazionale italiana: "E’ una scelta che veramente non mi aspettavo. Sono contento per Carlo.

Vediamo un po’ cosa verrà fuori - le sue parole a 'Sky Sport' - Nazionale? Mancini aveva voglia di diventare ct dell’Italia e questo è positivo: i giocatori mi sembrano contenti e di conseguenza mi sembra un ottimo punto di partenza da cui ripartire per un nuovo ciclo. Finale di Champions? Sono due squadre totalmente diverse: il Liverpool starà attento, attaccherà in contropiede con i suoi tre attaccanti velocissimi. Il Real, invece, controllerà la partita con le sue caratteristiche di sempre, ovvero possesso e qualità".