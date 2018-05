SERIE B FROSINONE PARMA PALERMO / Tutto pronto per la 42a e ultima giornata di serie B, con tutte le squadre in campo, dall'Empoli, già promosso in serie A, alla Ternana, retrocessa insieme alla Pro Vercelli.

Dura lotta per il secondo posto, così come per la salvezza.

sfideranno Salernitana, Spezia e Foggia, puntando a evitare i playoff, volando direttamente in serie A.

Ascoli-Brescia 0-0

Bari-Carpi 1-0: 27' Galano (B)

Cesena-Cremonese 0-0

Cittadella-Pro Vercelli 0-0

Empoli-Perugia 0-1: 2' Di Carmine (P)

Frosinone-Foggia 0-0

Novara-Entella 0-0

Salernitana-Palermo 0-0

Spezia-Parma 0-1: 11' Ceravolo (P)

Ternana-Avellino 1-0: 10' Signori (T)

Venezia-Pescara 0-0

CLASSIFICA: Empoli 82, Frosinone 71, Parma 69, Palermo 68, Venezia 66, Bari 64, Cittadella 63, Perugia 60, Foggia 57, Spezia 53, Carpi 52, Salernitana 51, Cremonese 48, Cesena, Brescia e Pescara 47, Avellino e Ascoli 45, Novara 44, Entella 41, Pro Vercelli 40, Ternana 37