CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Il futuro di Skriniar potrebbe non essere all'Inter. A 'Sport.sk' l'agente del difensore slovacco ha aperto al possibile addio del suo assistito alla maglia nerazzurra: "Lui è felice all'Inter e ha un contratto di quattro anni, ma è anche molto ambito in Europa - le parole di Karol Csonto - Potrebbe essere una questione di soldi: se la società sta pensando di darlo via, è solo per 70 milioni di euro.

Milan andrebbe via solamente per una offerta top, ma molto dipenderà anche dallo spareggiocontro la. Potrebbe crearsi una situazione diversa per lui nel caso la squadra non arrivasse quarta. In generale, comunque, ci sono tanti fattori che potrebbero influenzare il suo futuro. Vedremo", ha concluso l'agente di Skriniar che è sempre nel mirino dei top club europei, Manchester City in primis.