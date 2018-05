ESCLUSIVA CM.IT: Udinese, ieri incontro tra Pozzo e Leonardi

CALCIOMERCATO UDINESE POZZO LEONARDI / La pesantissima vittoria in casa del Verona ha avvicinato l'Udinese alla salvezza. Basta il pareggio domenica, in casa con il Bologna, alla squadra di Tudor per essere sicura della permanenza in Serie A per i friulani.

E tra i bianconeri, dopo un'annata difficile, si guarda già al futuro, per progettare la prossima stagione. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it , ieri ha avuto luogo un incontro in gran segreto tra il presidente Giampaoloe Pietro. Possibile un ritorno in Friuli per quest'ultimo, dopo le due esperienze da direttore generale tra il 2005 e il 2006 e tra il 2007 e il 2009.