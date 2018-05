FANTACALCIO PROBABILI FORMAZIONI CONSIGLI 38 GIORNATA SERIE A / Ci siamo dopo 38 lunghissime giornate anche il Fantacalcio chiude i battenti. Domani avrà inizio l'ultimo turno di Serie A che si aprirà con la Juventus, che festeggerà lo Scudetto contro il Verona alle ore 15.00. Il resto delle partite si giocheranno domenica: Genoa-Torino, sfida che non ha nulla da dare al campionato, avrà inizio alle 15.00. Alle 18.00 le partite che decreteranno chi sarà a retrocedere insieme Benevento e Verona e chi tra Atalanta e Fiorentina andrà in Europa League. Alle 20.45, infine, con Lazio-Inter scopriremo la quarta squadra che giocherà la Champions League. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 38a giornata della Serie A 2017/2018, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

FANTACALCIO, PROBABILI E CONSIGLI PER LA 38A GIORNATA

Juventus-Verona sabato ore 15.00

⚡Hot: Buffon per il voto alla carriera esagerato. Higuain da protagonista alla festa scudetto

⛔Not: Tempi duri per Nicolas: i gol potrebbero essere parecchi

⚽Sorpresa: Bernardeschi è quello che più di altri vuole ancora dimostrare qualcosa dopo l'infortunio

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Bentancur, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Higuain. Allenatore: Allegri

Verona (4-3-3): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Zuculini, Fossati; Cerci, Lee, Fares. Allenatore: Pecchia

Genoa-Torino domenica ore 15.00

⚡Hot: Belotti: il suo campionato è iniziato da poco. Sta bene e il gol può arrivare ancora. Lapadula ok

⛔Not: El Yamiq non ci ha ancora convinto, aspettiamo la nuova stagione

⚽Sorpresa: Ancora lui, Pepito Rossi. Un altro suo gol farebbe piacere proprio a tutti!

Genoa (3-5-2: Perin; Biraschi, Izzo, El Yamiq; Lazovic, M. Veloso, Hiljemark, Bertolacci, Omeonga; Medeiros, Lapadula. Allenatore: Ballardini

Torino (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic, Iago Falque; Belotti. Allenatore: Mazzarri

Cagliari-Atalanta domenica ore 18.00

⚡Hot: Aggrappati a Pavoletti. Si a Cristante e Barrow

⛔Not: Hateboer: il 'nuovo' Conti si è rivelato un flop. Non cambierà all'ultima giornata

⚽Sorpresa: Barella un rigore per la salvezza.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Andreolli, Pisacane, Ceppitelli; Faragò, Padoin, Cigarini, Barella, Lykogiannis; Farias, Pavoletti. Allenatore: Lopez

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Mancini; Castagne/Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. Allenatore: Gasperini

Chievo-Benevento domenica ore 18.00

⚡Hot: Giaccherini è tornato Gaccherinho. Mettetelo con lui Diabate e Inglese: i gol non mancheranno!

⛔Not: Brignola: in calo rispetto ai mesi scorsi. Puntate su altro

⚽Sorpresa: E se fosse ancora una volta Pellissier a tirar il coniglio dal cilindro?

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. Allenatore: D’Anna

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Diabate, Parigini.

Allenatore: De Zerbi

Milan-Fiorentina domenica ore 18.00

⚡Hot: Calhanoglu sta bene ma ci stuzzica l'ex Kalinic! Simeone fa sempre male

⛔Not: Laurini alla prova Calhanoglu: non sarà facile

⚽Sorpresa: Bonucci: serve una prova da capitano e un suo gol può sempre arrivare

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Locatelli, Bonaventura; Calhanoglu, Cutrone, Kalinic. Allenatore: Gattuso

Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Dabo, Chiesa; Saponara; Simeone. Allenatore: Pioli

Napoli-Crotone domenica ore 18.00

⚡Hot: Milik: è il suo momento! Trotta-Simy non hanno ancora mollato

⛔Not: Reina può avere già la testa altrove

⚽Sorpresa: Allan è uno che non molla mai!

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Nalini. Allenatore: Zenga

Spal-Sampdoria domenica ore 18.00

⚡Hot: Aggrappati ad Antenucci! La salvezza passa da lui e da Grassi! Kownacki può far bene

⛔Not: Torreira non è più quello di inizio stagione: pensa già ai Mondiali?

⚽Sorpresa: Paloschi: può levarle lui le castagne dal fuoco

Spal (3-5-2): Gomis; Vicari, Simic, Felipe; Schiavon, Kurtic, Schiattarella, Grassi, F. Costa; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

Sampdoria (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

Udinese-Bologna domenica ore 18.00

⚡Hot: Lasagna e ancora Lasagna: impossibile non metterlo! Verdi che certezza!

⛔Not: Mirante: il Bologna è in 'vacanza' e i gol potrebbero essere parecchi

⚽Sorpresa: Jankto: dopo Barak torna a sbloccarsi lui?

Udinese (4-4-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck Samir; Barak, Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul; Lasagna. Allenatore: Tudor

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, S. Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Dzemaili, Nagy; Verdi, Avenatti, Palacio. Allenatore: Donadoni

Lazio-Inter domenica ore 20.45

⚡Hot: Icardi vs Immobile ma Rafinha e Milinkovic saranno gli uomini in più!

⛔Not: Luiz Feliz può andare in bambola soprattutto senza de Vrij

⚽Sorpresa: Candreva: zero gol in stagione ma all''Olimpico' può stupire! E' un ex, varrebbe più che doppio!

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Radu, Caceres; Marusic, Murgia/Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Sassuolo-Roma domenica ore 20.45

⚡Hot: Politano è in uno stato di grazia! El Shaarawy-Dzeko: i gol arriveranno

⛔Not: Florenzi da terzino non ci piace domani può andare ancora in difficoltà

⚽Sorpresa: Schick per chiudere l'anno con i migliori propositi

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. Allenatore: Iachini

Roma (4-3-3): Alisson/Skorupski; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco