SERIE B EUROPA SUDAMERICA INTER / Erano chiamati gli 'Irretrocedibili' in Germania: l'Amburgo non era mai sceso in Zweite Liga prima di oggi e sarà quindi costretta ad azzerare il proprio orologio - installato nel 2003 sugli spalti del 'Volksparkstadion' - che segnava il tempo trascorso in Bundesliga. Cade così una delle ultime 'immortali' del mondo, una delle formazioni che ha sempre giocato nel massimo campionato senza mai scendere nella serie inferiore.

Un 'club' che da oggi annovera 28 club, tra Europa e Sudamerica, questa la lista completa:

EUROPA

Inter (Italia)

Athletic Club (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Benfica (Portogallo)

Porto (Portogallo)

Sporting CP (Portogallo)

Ajax (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

PSV Eindhoven (Olanda)

Utrecht (Olanda)

Besiktas (Turchia)

Fenerbahce (Turchia)

Galatasaray (Turchia)

Aberdeen (Scozia)

Celtic (Scozia)

Olympiakos (Grecia)

Panathinaikos (Grecia)

Paok Salonicco (Grecia)

SUDAMERICA

Boca Juniors (Argentina)

Cruzeiro (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Santos (Brasile)

San Paolo (Brasile)

Barcelona (Ecuador)

Colo Colo (Cile)

Nacional (Uruguay)

Penarol (Uruguay)